Развитие сетей: МегаФон о развитии связи в Челябинской области

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон о развитии связи в Челябинской области

29.07.2022, MForum.ru

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Несмотря на кризис с закупками телеком-оборудования, операторы все еще продолжают развитие сетей в регионах. МегаФон сообщает, что развернул радиооборудование в Челябинской области, в частности, в селе Демарино, в поселках Кассельский, Смеловский, Снежный и Целинный. С начала года в регионе было построено или модернизировано свыше 50 базовых станций.

 

 

Благодаря этим усилиям МегаФон было расширено покрытие сети LTE в области, расширена ее пропускная способность, подросли средние скорости в Челябинске, Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Златоусте, Копейске, Коркино, Карабаше, Миассе, Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Чебаркуле, Южноуральске, других городах и небольших поселениях региона.

«Сегодня около 25% всего нашего трафика приходится на небольшие населенные пункты области. Причем, жители глубинки зачастую опережают по объемам потребления интернета среднестатистического горожанина. Мы планомерно развиваем сеть, чтобы независимо от места проживания челябинцы могли пользоваться лучшим LTE-покрытием и с комфортом решать любые задачи в глобальной сети», – рассказал директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

В Челябинске медианная скорость скачивания данных в сети МегаФон по данным замеров Ookla во втором квартале 2022 года составила 26,17 Мбит/с – это самые высокие показатели среди всех операторов.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон развитие сетей Челябинская область

© Алексей Бойко, MForum.ru

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