Развитие сетей: МегаФон в Челябинской области развернул оборудование на железнодорожной станции Хребет

03.04.2024, MForum.ru

МегаФон обеспечил покрытием LTE железнодорожную станцию Хребет в Челябинской области. Средние скорости мобильного интернет-доступа составляют 40 Мбит/с. Возможность подключения к сети LTE МегаФон появилась в прилегающих поселках Хребет и Новый Хребет, где проживает около 1000 человек. Базовая станция работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Через станцию Хребет проходят пригородные поезда, следующие из Златоуста в Челябинск и обратно.

«Абонентам, переезжающим из одного города в другой, важно оставаться на связи и быстро передавать данные по сети на протяжении всей поездки. Для обеспечения комфортной скорости интернета мы постоянно модернизируем и запускаем новое телеком-оборудование. После проведенных работ в районе железнодорожной станции Хребет средняя скорость передачи данных здесь составила 40 Мбит/с», – рассказал директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

В общей сложности с начала этого года специалисты оператора модернизировали около 150 объектов более чем в 30 населённых пунктах Южного Урала.

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теги: развитие сетей МегаФон Челябинская область

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