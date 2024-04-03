Развитие сетей: МегаФон в Челябинской области развернул оборудование на железнодорожной станции Хребет

MForum.ru
03.04.2024,
МегаФон обеспечил покрытием LTE железнодорожную станцию Хребет в Челябинской области. Средние скорости мобильного интернет-доступа составляют 40 Мбит/с. Возможность подключения к сети LTE МегаФон появилась в прилегающих поселках Хребет и Новый Хребет, где проживает около 1000 человек. Базовая станция работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Через станцию Хребет проходят пригородные поезда, следующие из Златоуста в Челябинск и обратно.
«Абонентам, переезжающим из одного города в другой, важно оставаться на связи и быстро передавать данные по сети на протяжении всей поездки. Для обеспечения комфортной скорости интернета мы постоянно модернизируем и запускаем новое телеком-оборудование. После проведенных работ в районе железнодорожной станции Хребет средняя скорость передачи данных здесь составила 40 Мбит/с», – рассказал директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.
В общей сложности с начала этого года специалисты оператора модернизировали около 150 объектов более чем в 30 населённых пунктах Южного Урала.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей МегаФон Челябинская область
--
Публикации по теме:
02.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Челябинской области расширил и улучшил покрытие сети LTE / MForum.ru
06.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии сетей - Челябинская, Саратовская, Псковская, Курганская области / MForum.ru
05.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Региональный дайджест активности Tele2 / MForum.ru
29.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии связи в Челябинской области / MForum.ru
14.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон построил тестовую "сеть уровня 5G" в Магнитогорске / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Realme C65 представлен официально / MForum.ru
02.04. [Новинки] Слухи: Появились изображения передней панели Realme GT Neo 6 SE / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE4 с SD 7 Gen 3 и АКБ 5500 мАч представлен официально / MForum.ru
01.04. [Новинки] Слухи: Infinix GT 20 Pro может быть анонсирован уже в апреле / MForum.ru
01.04. [Новинки] Слухи: Redmi анонсирует Turbo 3 как часть флагманской серии нового поколения / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Itel S24 с дисплеем 90 Гц, Helio G91, 108 Мп камерой / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V40 SE 5G с Snapdragon 4 Gen 2 представлен в Европе / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 4 – TWS-наушники с поддержкой aptX Lossless / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Pad3 Pro – 13-дюймовый планшет с Android / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной смартфон в формате книжки / MForum.ru
26.03. [Новинки] Слухи: Индийская версия Realme 12x будет представлена 2 апреля / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 6 Pro с АКБ 6000 мАч и быстрой зарядкой 70 Вт появится в Индии 29 марта / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Смартфон среднего класса Honor 90 Smart представлен официально / MForum.ru
25.03. [Новинки] Анонсы: Itel Icon 3 в стиле Apple Watch Ultra представлен официально / MForum.ru
22.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco C61 / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии Infinix Note 40 представлены официально / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 40 Pro+ 5G получил собственный чип управления питанием Cheetah X1 / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Realme Narzo 70 Pro / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 4 представлены официально / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Honor Porsche Design Magic 6 RSR и Magic6 Ultimate / MForum.ru