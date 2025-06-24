Развитие сетей: Билайн в Челябинской области - оператор увеличил охват 4G/LTE в 9 районах и округах

24.06.2025, MForum.ru

Только в последние месяцы новое телеком-оборудование Билайна развернуто в 11 малых населенных пунктах региона:

Агаповский район - Первомайский;

Аргаяшский район - Акбашева, Дербишева;

Ектульский район - Белоносово;

Каслинский район - Береговой;

Красноармейский район - Луговой;

Миасский городской округ - Смородинка;

Сосновский район - Солнечный;

Троицкий район - Ясные Поляны;

Увельский район - Каменский, Рождественка

Новые базовые станции позволили улучшить покрытие федеральных и региональных автотрасс, проходящих через перечисленные населенные пункты. Это позитивно сказалось на связности покрытия ряда участков автодорог А-310, Е-30, М-5, Миасс-Ленинск и других.

«Обеспечение качественной связи в небольших поселках и деревнях области, по-прежнему, остается для нас одним из приоритетных направлений, и в этом отношении с начала года мы уже провели достаточно большой объем работ. Так, благодаря уже реализованной стройке сегодня порядка 15 тысяч сельчан получили возможность свободно выходить в интернет на базе нашей сети. Кроме того, второй год подряд наша команда участвует в федеральной программе по устранению цифрового неравенства, и сейчас, в рамках проекта, мы активно подключаем несколько десятков малых населенных пунктов к скоростному 4G», – комментирует директор Челябинского отделения Билайна Анастасия Карпенко.

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теги: Челябинская область развитие сетей Билайн ВымпелКом

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