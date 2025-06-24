Развитие сетей: Билайн в Челябинской области - оператор увеличил охват 4G/LTE в 9 районах и округах

MForum.ru
24.06.2025,
Только в последние месяцы новое телеком-оборудование Билайна развернуто в 11 малых населенных пунктах региона:
Новые базовые станции позволили улучшить покрытие федеральных и региональных автотрасс, проходящих через перечисленные населенные пункты. Это позитивно сказалось на связности покрытия ряда участков автодорог А-310, Е-30, М-5, Миасс-Ленинск и других.
«Обеспечение качественной связи в небольших поселках и деревнях области, по-прежнему, остается для нас одним из приоритетных направлений, и в этом отношении с начала года мы уже провели достаточно большой объем работ. Так, благодаря уже реализованной стройке сегодня порядка 15 тысяч сельчан получили возможность свободно выходить в интернет на базе нашей сети. Кроме того, второй год подряд наша команда участвует в федеральной программе по устранению цифрового неравенства, и сейчас, в рамках проекта, мы активно подключаем несколько десятков малых населенных пунктов к скоростному 4G», – комментирует директор Челябинского отделения Билайна Анастасия Карпенко.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Челябинская область развитие сетей Билайн ВымпелКом
--
Публикации по теме:
19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году / MForum.ru
13.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Челябинской области - компания сообщает о проведенной масштабной модернизации сети / MForum.ru
03.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Челябинской области развернул оборудование на железнодорожной станции Хребет / MForum.ru
02.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Челябинской области расширил и улучшил покрытие сети LTE / MForum.ru
06.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии сетей - Челябинская, Саратовская, Псковская, Курганская области / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Galaxy Unpacked 2025 состоится 9 июля / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Компактный смартфон Vivo X200 FE представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Oppo K13x 5G представлен как «самый надежный смартфон в сегменте» / MForum.ru
23.06. [Новинки] Слухи: Толщина Honor Magic V5 составит 8,8 мм / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K80 Ultra / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Honor Magic V5 может стать самым тонким складным смартфоном в мире / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия Oppo Reno 14 5G представлена в Японии / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 13A для японского рынка представлен официально / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон iQOO Z10 Lite официально представлен в Индии / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Fujitsu Arrows F-51F представлен официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные подробности о Redmi K Pad / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Trump Mobile T1 представлен официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Анонсирован Realme Narzo 80 Lite 5G с Dimensity 6300 и аккумулятором 6000 мАч / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны серии Smart 10 / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Планшет OnePlus Pad Lite будет базироваться на Helio G100 SoC / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Предсказана производительность бенчмарков Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K Pad / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Vivo T4 Lite готовится к анонсу / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord 5 и Nord CE5 могут представить 8 июля / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: Появились фото Nothing Phone (3) / MForum.ru