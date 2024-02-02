Развитие сетей: МегаФон в Челябинской области расширил и улучшил покрытие сети LTE

MForum.ru
02.02.2024,
МегаФон сообщает о модернизации оборудования более чем 260 базовых станций в Челябинской области - запущен дополнительный низкочастотный слой. Радиус покрытия у базовых станций с использованием низких частот достигает 1.5 км, что дает больший радиус покрытия. Более чем в 15 населенных пунктах сеть LTE появилась впервые. Высокоскоростной интернет стал, в частности, доступен жителям поселка Наровчатка, сел Ваганово и Варламово, поселков Рымникский и Вязовая и многих других. Средняя скорость передачи данных выросла примерно в 2 раза, как сообщает оператор.
Выросла связность сети в таких городах, как Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Копейск, Златоуст, Троицк, Чебаркуль, Южноуральск и Трехгорный. Помимо этого, зона покрытия 4G увеличилась на таких объектах, как трасса М-36 Челябинск – Троицк, на базе отдыха у озера Сладкое, а также на курорте «Красный камень».
«Связь четвертого поколения стала еще доступнее для жителей сел и деревень Южного Урала. Чтобы они могли максимально использовать возможности интернета, мы постоянно модернизируем сеть. В общей сложности за прошлый год эффективность существующей инфраструктуры была улучшена в более чем 80 небольших населенных пунктах региона», – добавил технический руководитель МегаФона в Челябинской области Виталий Сироткин.
В Челябинской области МегаФон предоставляет услуги VoLTE.
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теги: телеком МегаФон Челябинская область развитие сетей
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