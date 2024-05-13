Развитие сетей: МегаФон в Челябинской области - компания сообщает о проведенной масштабной модернизации сети

MForum.ru
13.05.2024,
Технические специалисты МегаФон провели серьезное обновление мобильной сети компании на Южном Урале. В частности, только за апрель, работы прошли почти на 80 телеком-объектах, что нарастило скорости передачи данных примерно на 30% год к году. По данным оператора в регионе выросла доля VoLTE-звонков, в апреле она составляла 64%.
В программу рефарминга сети в апреле вошли около 80 локаций в крупнейших городах Челябинской области – Челябинске, Магнитогорске и Озерске. Улучшения почувствуют и жители поселка Красное Поле в Сосновском районе. На существующих объектах запустили дополнительный высокочастотный слой, что позволит избежать перегрузок в существующих диапазонах сети.
Помимо этого, с начала года в Челябинской области запустили более 15 базовых станций в Челябинске, Троицке, Миассе, Верхнем Уфалее. Новое оборудование появилось и в небольших населенных пунктах: деревне Ключи и поселке Западный Сосновского района, а также поселках Нижний Атлян и Хребет в Миассе.
«Наша задача – не только расширять покрытие в местах, где скачивают наибольшее количество данных, но и повышать эффективность существующей инфраструктуры. Только с начала года рефарминг позволил улучшить качество сети более чем в 220 точках Южного Урала. Благодаря планомерной работе нашей технической службы скорость интернет-соединения постоянно растет: мы фиксируем значения выше, чем у конкурентов», – отметил директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.
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теги: развитие сетей Челябинская область МегаФон
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