УЦН: Билайн в Челябинской области - покрытие LTE появилось в 91 деревне

04.07.2025, MForum.ru

Билайн сообщает о подключении к мобильному интернету 91 малого населенного пункта в 28 округах и районах Челябинской области.

В частности, покрытие появилось в таких населенных пунктах, как:

Агаповский район – Южный;

Аргаяшский район – Абдырова, Башакуль, Березовка, Давлетбаева, Илимбетова, Левашева, Медиак, Старая Соболева, Чубары, Халитова;

Ашинский район – Сухая Атя, Точильный, Усть-Курышка;

Брединский район – Заозерный, Новоамурский, Сосновка, Ясная Поляна;

Варненский район – Белоглинка, Владимировка;

Верхнеуральский район – Большой Бугодак, Малый Бугодак;

Верхнеуфалейский округ – Коркодин, Уфимка, Чусовской;

Еманжелинский район – Таянды;

Еткульский район – Долговка, Новобаландино, Таянды;

Карталинский район – Горная, Запасное, Коноплянка, Красный Яр, Некрасово, Родники, Татищево;

Каслинский район – Юшково;

Катавиановский район – Аерх-Катавка;

Кизильский район – Каменный, Михайловка, Новинка, Октябрьский;

Красноармейский район – Боровое, Калуга-Соловьевка, Курейное, Пятково;

Кунашакский район – Аширово, Большая Иркабаева, Большая Казакбаева, Большая Тюлякова, Иксанова, Кунакбаева, Малая Казакбаева, Султанаева, Усманова, Чебакуль, Юлдашева;

Кусинский район – Александровка, Вознесенка;

Кыштымский округ – Северный;

Нагайбакский район – Александро-Невский;

Нязепетровский район – Арасланово, Нестерово, Сказ, Ташкинова;

Октябрьский район – Мяконьки;

Пластовский район – Михайловка, Степнинское, Чукса;

Саткинский район – Верхний Айск, Ельничный, Нижняя Сатка, Романовка, Черная Речка;

Сосновский район – Медиак;

Троицкий район – Бурханкуль, Каменная Санарка, Кособродка, Осиповка, Полесье, Тогузак;

Увельский район – Михири, Сухарыш;

Усть-Катавский округ – Минка;

Чебаркульский район – Болотово, Большаково, Казбаево, Камбулат, Колотовка Крыжановка;

Чесменский район – Новый Мир.

Эти объемные работы проведены в рамках участия ВымпелКом в федеральном проекте УЦН, который подразумевает обеспечение связи и мобильного интернета в селах, поселках, деревнях и других населенных пунктах, население которых не превышает 500 человек.

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теги: УЦН Билайн ВымпелКом Челябинская область развитие сетей

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