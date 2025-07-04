УЦН: Билайн в Челябинской области - покрытие LTE появилось в 91 деревне

MForum.ru
04.07.2025,
Билайн сообщает о подключении к мобильному интернету 91 малого населенного пункта в 28 округах и районах Челябинской области.
В частности, покрытие появилось в таких населенных пунктах, как:
Эти объемные работы проведены в рамках участия ВымпелКом в федеральном проекте УЦН, который подразумевает обеспечение связи и мобильного интернета в селах, поселках, деревнях и других населенных пунктах, население которых не превышает 500 человек.
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теги: УЦН Билайн ВымпелКом Челябинская область развитие сетей
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