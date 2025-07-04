УЦН: Билайн в Челябинской области - покрытие LTE появилось в 91 деревне

MForum.ru

УЦН: Билайн в Челябинской области - покрытие LTE появилось в 91 деревне

04.07.2025, MForum.ru

Билайн сообщает о подключении к мобильному интернету 91 малого населенного пункта в 28 округах и районах Челябинской области.

В частности, покрытие появилось в таких населенных пунктах, как:

  • Агаповский район – Южный;
  • Аргаяшский район – Абдырова, Башакуль, Березовка, Давлетбаева, Илимбетова, Левашева, Медиак, Старая Соболева, Чубары, Халитова;
  • Ашинский район – Сухая Атя, Точильный, Усть-Курышка;
  • Брединский район – Заозерный, Новоамурский, Сосновка, Ясная Поляна;
  • Варненский район – Белоглинка, Владимировка;
  • Верхнеуральский район – Большой Бугодак, Малый Бугодак;
  • Верхнеуфалейский округ – Коркодин, Уфимка, Чусовской;
  • Еманжелинский район – Таянды;
  • Еткульский район – Долговка, Новобаландино, Таянды;
  • Карталинский район – Горная, Запасное, Коноплянка, Красный Яр, Некрасово, Родники, Татищево;
  • Каслинский район – Юшково;
  • Катавиановский район – Аерх-Катавка;
  • Кизильский район – Каменный, Михайловка, Новинка, Октябрьский;
  • Красноармейский район – Боровое, Калуга-Соловьевка, Курейное, Пятково;
  • Кунашакский район – Аширово, Большая Иркабаева, Большая Казакбаева, Большая Тюлякова, Иксанова, Кунакбаева, Малая Казакбаева, Султанаева, Усманова, Чебакуль, Юлдашева;
  • Кусинский район – Александровка, Вознесенка;
  • Кыштымский округ – Северный;
  • Нагайбакский район – Александро-Невский;
  • Нязепетровский район – Арасланово, Нестерово, Сказ, Ташкинова;
  • Октябрьский район – Мяконьки;
  • Пластовский район – Михайловка, Степнинское, Чукса;
  • Саткинский район – Верхний Айск, Ельничный, Нижняя Сатка, Романовка, Черная Речка;
  • Сосновский район – Медиак;
  • Троицкий район – Бурханкуль, Каменная Санарка, Кособродка, Осиповка, Полесье, Тогузак;
  • Увельский район – Михири, Сухарыш;
  • Усть-Катавский округ – Минка;
  • Чебаркульский район – Болотово, Большаково, Казбаево, Камбулат, Колотовка Крыжановка;
  • Чесменский район – Новый Мир.

Эти объемные работы проведены в рамках участия ВымпелКом в федеральном проекте УЦН, который подразумевает обеспечение связи и мобильного интернета в селах, поселках, деревнях и других населенных пунктах, население которых не превышает 500 человек.

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теги: УЦН Билайн ВымпелКом Челябинская область развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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