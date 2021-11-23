Развитие сетей: ВымпелКом сообщает о 270 базовых станциях LTE, построенных в 2021 году в Челябинской области

23.11.2021, MForum.ru

ВымпелКом сообщает, что в 2021 году в Челябинской области было построено порядка 270 BS LTE. Это позволило существенно нарастить покрытие сети LTE, теперь беспроводный интернет оператора есть не только в Челябинске, Златоусте, Миассе, Коркино или в Троицке, но также в малых населенных пунктах мунициапальных районов - Агаповского, Варненского, Каслинского, Саткинского, Сосновского, Увельского, Чесменского и других.

По данным компании, жители в Челябинской области стали пользоваться скоростным 4G-интернетом ВымпелКом в 1,5 раза больше. Только за последний год билайн значительно усилил покрытие 4G-сетью в жилых кварталах, в образовательных и социальных учреждениях, в вокзалах и торговых бизнес-центрах.

Пресс-релиз билайн

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теги: билайн ВымпелКом развитие сетей Челябинская область телеком

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