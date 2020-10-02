Анонсы: В России начались продажи смартфонов Oppo Reno 4

MForum.ru

Анонсы: В России начались продажи смартфонов Oppo Reno 4

02.10.2020, MForum.ru

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Китайская компания Oppo вывела на российский рынок смартфоны Reno 4 Pro 5G и Reno 4 Lite. Оба устройства позиционируются как аппараты с интересным дизайном и акцентом на фотосъемку, при этом старшая модель за счет чипсета Snapdragon 765G поддерживает сети 5G.

Анонсы: В России начались продажи смартфонов Oppo Reno 4

Также в плюсах старшей модели экран с частотой обновления 90 Гц, быстрая зарядка мощностью 65 Вт и стабилизация Ultra Steady Video 3.0. Основные спецификации Reno 4 Pro 5G включают в себя 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 точек, 12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, строенную камеру (48 Мп основной, 12 Мп ультраширокольный, 13 Мп телеобъектив), 32 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4000 мАч. ОС – ColorOS 7.2, на базе Android 10. Купить Reno 4 Pro 5G можно за 59 990 рублей, подарок за предзаказ – беспроводные наушники OPPO Enco W51.

Анонсы: В России начались продажи смартфонов Oppo Reno 4

Reno 4 Lite представляет собой смартфон с 6,43-дюймовым дисплеем разрешением 2400x1080 точек, чипсетом MediaTek Helio P95, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камерой с основным сенсором разрешением 48 Мп, 16 Мп фронтальной камерой и аккумулятором 4000 мАч. Купить Reno 4 Lite можно за 24 990 рублей, подарок за предзаказ – беспроводные наушники OPPO Enco W31. Начало продаж – 9 октября.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации oppo.ru

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