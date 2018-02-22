Анонсы: Cat S61 – улучшенный смартфон с тепловизором

MForum.ru
22.02.2018,
На MWC 2016 на стенде Caterpillar Inc. был продемонстрирован смартфон CAT S60, ставший первым смартфоном со встроенным тепловизором. Устройство достаточно специализированное, представляющее собой надежный рабочий инструмент. И в этом году появится обновленная версия.
Как и многие промышленные устройства Cat S61 соответствует стандарту IP68 в части защиты от влаги и пыли, а также отвечает требованиям американского военного стандарта MIL Spec 810G. Набор спецификаций новинки включает в себя чипсет Snapdragon 630, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 5,2-дюймовый яркий дисплей разрешением FHD (оптимизирован для использования вне помещений), аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой QC4.0, а так же 16 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры. Естественно в наличии и главная «фишка» модели – встроенный тепловизор, причем разрешение тепловизора выше, чем у CAT S60. ОС – Android Oreo (с перспективой обновления до Android P). В продаже Cat S61 появится во втором квартале текущего года по цене €899 / £799 / $999.
© Антон Печеровый,
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