Анонсы: АКБ 5000 мАч обеспечит смартфону Cat S41 до 44 дней в режиме ожидания

27.10.2017, MForum.ru

Компания Caterpillar, известный производитель спецтехники, официально начала продажи смартфона Cat S41. Эта новинка засветилась на стенде производителя еще на IFA 2017, а сегодняшний пресс-релиз посвящен старту продаж Cat S41 по цене $449.

Ключевые спецификации Cat S41 включают в себя яркий 5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет MediaTek с 8-ядерным 2,3 ГГц процессором, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти (+слот microSD до 2 Тб). Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, что обеспечивает до 38 часов в режиме 3G-сети и до 44 дней в режиме ожидания. Естественно, что Cat S41 может выступать в роли внешнего аккумулятора для подзарядки других устройств. В части защиты от внешних факторов Cat S41 соответствует стандарту IP68, выдерживает падение с высоты 5 футов 9 дюймов и удовлетворяет требования стандарта MIL SPEC 810G. Для защиты экрана используется Gorilla Glass 5. Разрешение тыловой камеры – 13 Мп (PDAF-фокусировкой), фронтальной камеры – 8 Мп. Приобрести Cat S41 можно на сайте производителя, а также в Amazon , Best Buy, eBay, B & H и Home Depot.