MForum.ru
27.10.2017,
Компания Caterpillar, известный производитель спецтехники, официально начала продажи смартфона Cat S41. Эта новинка засветилась на стенде производителя еще на IFA 2017, а сегодняшний пресс-релиз посвящен старту продаж Cat S41 по цене $449.
Ключевые спецификации Cat S41 включают в себя яркий 5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет MediaTek с 8-ядерным 2,3 ГГц процессором, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти (+слот microSD до 2 Тб). Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, что обеспечивает до 38 часов в режиме 3G-сети и до 44 дней в режиме ожидания. Естественно, что Cat S41 может выступать в роли внешнего аккумулятора для подзарядки других устройств. В части защиты от внешних факторов Cat S41 соответствует стандарту IP68, выдерживает падение с высоты 5 футов 9 дюймов и удовлетворяет требования стандарта MIL SPEC 810G. Для защиты экрана используется Gorilla Glass 5. Разрешение тыловой камеры – 13 Мп (PDAF-фокусировкой), фронтальной камеры – 8 Мп. Приобрести Cat S41 можно на сайте производителя, а также в Amazon , Best Buy, eBay, B & H и Home Depot.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
18.10. [Новости компаний] RFID: Новости и примеры применения RFID-технологии. Выпуск 5. / MForum.ru
04.09. [Новинки] IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине? / MForum.ru
23.01. [Новости компаний] Кадры: Марек Слачик возьмет на себя клиентский сервис Билайн. Артем Вартанян ушел из компании / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Первый смартфон с тепловизором в июне станет доступен для предзаказа / MForum.ru
02.12. [Новости компаний] Кадры: Сергей Румянцев больше не с Билайн - место "варяга" займут "коренные" / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo F5 с 20 Мп сэлфи-камерой и элементами AI / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: АКБ 5000 мАч обеспечит смартфону Cat S41 до 44 дней в режиме ожидания / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Модельный ряд Sony пополнился Xperia R1 и Xperia R1 Plus / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Philips X596 с аккумулятором 4000 мАч и 16 Мп камерами / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Представлен BLU Vivo 8L с 20 Мп сэлфи-камерой и аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: HomTom S16 – смартфон с экраном 18:9 за $60 / MForum.ru
24.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi Note 5 с экраном 18:9 замечен в TENAA / MForum.ru
23.10. [Новинки] Это интересно: Oppo R11s показали на рекламных экранах / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 2 Pro получили eSIM и Android Wear 2.0 / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: В Европе начались продажи Nokia 3310 3G / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: HOMTOM S9 Plus – смартфон с безрамочным 5,99-дюймовым дисплеем / MForum.ru
20.10. [Новинки] Это интересно: Vivo объявила о планах на российский рынок / MForum.ru
19.10. [Обзоры] Обзор детского планшета TurboKids Даша-путешественница
19.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7 получила 5,2-дюймовый дисплей и камеры Dual-Sight / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: Microsoft Surface Book 2 – ноутбук со съемным экраном / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon M – складной смартфон с двумя экранами / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro представлены официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Tab Active 2 – защищенный планшет с Exynos 7880 и 3 Гб ОЗУ / MForum.ru
16.10. [Новинки] Слухи: Эван Бласс рассказал о новинках Alcatel 2018 года / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 Pro (2017) появился на европейском рынке / MForum.ru