Анонсы: Panasonic Eluga Ray 550 – недорогой смартфон с экраном 18:9

05.04.2018, MForum.ru

Компания Panasonic вывела на индийский рынок смартфон Eluga Ray 550. Новинка стала первым смартфоном компании, выпущенным в рамках концепции «Big View Display», подразумевающей использование экранов с соотношением сторон 18:9.

Panasonic Eluga Ray 550 относится к недорогим устройствам, его розничная цена составляет 8 999 индийских рупий ($138). В список основных спецификаций новинки входят 5,7-дюймовый дисплей разрешением HD+ (720x1440 точек), чипсет MediaTek MT6737H (4 ядра, 1,3 ГГц), 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб. Набор коммуникационных возможностей включает в себя 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.1, GPS/ A-GPS и Micro-USB. Основная камера Panasonic Eluga Ray 550 – 13 Мп, с автофокусной оптикой, фронтальная – 8 Мп, при этом обе камеры снабжены светодиодной вспышкой. Емкость аккумулятора составляет 3250 мАч. ОС – Android 7.0 Nougat. Приобрести Panasonic Eluga Ray 550 можно будет в черном, синем и золотистом цветах.