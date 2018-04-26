Анонсы: Alcatel A3 получил 10-дюймовый дисплей и 3 Гб ОЗУ

MForum.ru
26.04.2018,
Представленные в прошлом году планшетные компьютеры линейки Alcatel A3 получили обновление. Новика получила индекс A3 10, что немного запутало нумерацию. Wi-Fi-версия Alcatel A3 10 была представлена в феврале, до LTE-варианта очередь дошла только сейчас.
Alcatel A3 (2018) получил трехмерную текстурированную заднюю панель, призванную улучшить тактильные ощущения от использования устройства. В части спецификаций речь идет о 10-дюймовом IPS-дисплее разрешением 1280х800 точек, 4-ядерном 1,1 ГГц процессоре (модель не уточняется, Wi-Fi вариант использовал MediaTek MT8127), 3 Гб ОЗУ и 16 встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Отдельно отметим наличие 8 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камер. ОС – Android Nougat. Выпускаться Alcatel A3 (2018) будет в черном цвете, а приобрести его уже в мае можно будет в сети Flipkart за 9999 индийских рупий.
© Антон Печеровый,
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