Анонсы: Sonim XP8 – прочный смартфон за $700

06.04.2018, MForum.ru

Бренд Sonim, хорошо известный на рынке устройств для суровых условий эксплуатации, полнил свое портфолио Android-смартфонов. Новинка по имени Sonim XP8 в части защиты от влаги, пыли, вибраций, ударов и других внешних факторов соответствует американскому военному стандарту MIL-STD-810G.

Помимо брутальной внешности и аппаратных клавиш под экраном, отметим наличие фронтальных динамиков, которые могут выводить звук громкостью до 100+ дБ. Таким образом, Sonim XP8 можно будет легко услышать даже в шумных местах. Дополнительно присутствует функционал push-to-talk, с отдельной аппаратной кнопкой для его активации. При этом кнопка push-to-talk адаптирована для использования даже в толстых перчатках. Нажатия в перчатках умеет распознавать и дисплей. Кроме того, экран Sonim XP8 допускает использование мокрыми руками. Основная аудитория новинки – работники экстренных служб и люди, работающие в непростых внешних условиях.

Что касается спецификаций, то в активе Sonim XP8 присутствуют 5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1920x1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 630, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения. Тыловая 12 Мп камера поддерживает PDAF и OIS. На передней панели Sonim XP8 находится камера разрешением 8 Мп. Емкость аккумулятора – 4900 мАч. ОС – Android Nougat. Толщина Sonim XP8 составляет 18 мм, вес – 335 грамм. Изначально новинка появится у американского оператора AT&T по цене $699,99. Гарантийный срок Sonim XP8 составляет три года.