Анонсы: MANN 8S — крепкий смартфон со Snapdragon 653 SoC и АКБ 6000 мАч

18.10.2018, MForum.ru

Сейчас на рынке нет недостатка в крепких смартфонах и их количество продолжает расти. В этот сегмент нацелен и MANN 8S, получивший стандартный для крепких смартфонов дизайн со скошенными прорезинными углами. В части защиты от влаги речь идет об IP68.

Спецификации MANN 8S включают в себя 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет Snapdragon 653, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 16 Мп камеру на передней панели, сдвоенную тыловую камеру с двумя 12 Мп сенсорами, а также аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0. ОС, увы, лишь Android 7.1.2 Nougat, с очень туманной перспективой обновления. MANN 8S оценен в 2299/2599 юаней за варианты с 64/128 Гб встроенной памяти.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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