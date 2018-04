Анонсы: Официально представлены Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite

23.04.2018, MForum.ru

Китайская компания Meizu отпраздновала 15-летие активной работы анонсом трех интересных новинок – Meizu 15, 15 Plus и M15. Две новинки оснащены SuperAMOLED-экранами от Samsung с соотношением сторон 16:9 и снабжены сдвоенными камерами с оптической стабилизацией.

Базовая модель Meizu 15 оснащена 5,45-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем разрешением 1920х1080 точек с 2,5D защитным стеклом, а ее «сердцем» стал чипсет Qualcomm Snapdragon 660. Объем ОЗУ составляет 4 Гб, встроенной памяти – 64 или 128 Гб. Тыловая камера Meizu 15 представлена связкой 12 Мп (Sony IMX380, f/1.8) и 20 Мп (IMX350, f/2.0) сенсоров с 6-линзовой оптикой, лазерной фокусировкой, оптической стабилизацией, двукратным оптическим зумом и поддержкой записи 4К-видео. Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп, в части записи видео она поддерживает разрешение 1080p. Емкость аккумулятора – 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge 4.0 24W. Meizu 15 будет доступен в белом, черном, синем и золотистом цветах. Цена новинки составит 2499 / 2799 юаней за 64 и 128 Гб варианты, соответственно.

Диагональ экрана Meizu 15 Plus немного больше – 5,95 дюйма, а ее разрешение составляет QHD. Аппаратная платформа этого смартфона - Samsung Exynos 8895, объем ОЗУ составляет 6 Гб. Также в активе Meizu 15 Plus присутствует 64/128 Гб встроенной памяти, аккумулятор емкостью 3500 мАч с зарядкой 12В/2А. Фоточасть аналогична базовой модели. Работают новинки от Meizu под управлением Flyme OS 7 на базе Android Nougat. Из особенностей этой ОС можно отметить более 100 функций на базе технологий искусственного интеллекта. Выпускаться Meizu 15 Plus будет в черном, сером и золотом цветах. 64 Гб вариант Meizu 15 Plus оценен в 2999 юаней, 128 Гб версия – 3299 юаней.

Последняя новинка, Meizu 15 Lite, оснащена LCD-экраном диагональю 5,46 дюйма и разрешением FullHD+. Внутри нашлось место для чипсета Snapdragon 626, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 12 Мп (f/1,9, пиксели 1,4 мкм) тыловой и 20 Мп фронтальной (как у старших моделей) камерам, а также аккумулятору емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 9В/2А.