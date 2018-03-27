Анонсы: LG K9 появился на российском рынке за 9 990 рублей

27.03.2018, MForum.ru

Компания LG вывела на российский рынок недорогой смартфон K9, позиционируемый как стильное устройство с ярким дисплеем и камерой умеющей делать четкие снимки в темноте. Впрочем, за этими красивыми фразами скрывается обычный бюджетник со скромным набором характеристик. Технически аппарат представляет собой аналог LG K8(2018).

Набор спецификаций LG K9 включает в себя 5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 210 (4 ядра 1,3 ГГц, Adreno 304), 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 2500 мАч. Разрешение основной камеры LG K9 – 8 Мп, фронтальной – 5 Мп. Набор коммуникационных интерфейсов – LTE Cat.4, Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2. Габариты LG K9 составляют 146,3х73,2х8,2 мм, вес – 152 грамма. Работает аппарат под управлением Android 7.1.2 Nougat. Цена новинки – 9 990 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации lg.com

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