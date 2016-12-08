Анонсы: Недорогие LTE-смартфоны Micromax Bolt Warrior 2 и Canvas Juice A1 появятся в России

08.12.2016, MForum.ru

Индийская компания Micromax в конце декабря текущего года планирует начать продажи в нашей стране недорогих смартфонов Bolt Warrior 2 (Q4202) и Canvas Juice A1 (Q4251). Важной особенностью устройств является сочетания приятной цены и поддержки LTE-сетей.

Micromax Bolt Warrior 2 оценен в 5990 рублей. Набор основных спецификаций этого аппарата включает в себя 5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 210, 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения), 5 Мп тыловую и 2 Мп фронтальную камеры, два SIM-слота, а также аккумулятор емкостью 2000 мАч. Программной основой новинки является Android 6.0 Marshmallow.

Micromax Canvas Juice A1 построен на аналогичной аппаратной платформе (Snapdragon 210+ 1 Гб ОЗУ + 8 Гб встроенной памяти), однако оснащен вдвое более емким аккумулятором (4000 мАч), а разрешение его основной камеры составляет 8 Мп. Купить эту новинку можно будет за 7990 рублей.