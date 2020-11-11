Анонсы: Представлены Micromax IN Note 1 и IN 1B

MForum.ru
11.11.2020,
Бренд Micromax анонсировал для индийского рынка смартфоны IN Note 1 и IN 1B. Обе новинки базируются на чипсетах MediaTek, оснащены большими экранами и предлагаются по привлекательной цене. Выпускаться устройства будут в рамках программы “Made for India”.
Micromax IN Note 1 представляет собой смартфон с 6,67-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, чипсетом Helio G85, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, QUAD-камерой (48 Мп основной, 5 Мп широкоугольный, 2 Мп макро, 2 Мп сенсор глубины), 16 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. Также отметим отдельную кнопку для вызова Google Assistant. ОС – Android 10. Купить новинку можно будет за 10 999 / 12 999 индийских рупий ($150/$175) за версии с 64 и 128 Гб памяти, соответственно. Начало продаж – 24 ноября.
Micromax IN 1B базируется на чипсете Helio G35 и оснащен 6,52-дюймовым дисплеем разрешением HD+. В каплевидном вырезе экрана разместилась камера разрешением 8 Мп. Тыловая камера сдвоенная, 13 и 2 Мп. Емкость АКБ аналогична старшей модели – 5000 мАч (но зарядка только 10 Вт). Также сохранилась кнопка вызова Google Assistant. Купить Micromax IN 1B с 27 ноября можно будет за 6 999 / 7 999 индийских рупий ($94/$107) за версии с 2/32 и 3/64 Гб памяти.
© Антон Печеровый,
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