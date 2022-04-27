Анонсы: Представлен Micromax IN 2c на чипсете Unisoc T610 с АКБ 5000 мАч

MForum.ru
27.04.2022,
В Индии состоялся анонс смартфона Micromax IN 2c. Новинка пришла на смену прошлогодней модели Micromax IN 2b и нацелена в сегмент самых доступных устройств. На индийском рынке цена Micromax IN 2c на старте составит 7 499 индийских рупий, что соответствует $98. Обычная цена на 1000 рупий выше.
Спецификации Micromax IN 2c включают в себя 6,52-дюймовый дисплей разрешением HD+ c 5 Мп фронтальной камерой в каплевидном вырезе, чипсет Unisoc T610, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 8 Мп тыловую камеру (с вспомогательным сенсором) и АКБ 5000 мАч с быстрой зарядкой 10 Вт. Начало продаж намечено на 1 мая.
© Антон Печеровый,
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