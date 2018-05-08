Анонсы: Panasonic P95 с разблокировкой по лицу оценен в $74

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Анонсы: Panasonic P95 с разблокировкой по лицу оценен в $74

08.05.2018, MForum.ru

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Компания Panasonic анонсировала еще один бюджетный смартфон. Panasonic P95 изначально появится на рынке Индии, а его цена составит всего 4 999 индийских рупий. В рамках распродажи Flipkart новинку можно будет приобрести всего за 3 999 рупий ($59).

Анонсы: Panasonic P95 с разблокировкой по лицу оценен в $74

Спецификации Panasonic P95 включают в себя 5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 210 (4 ядра, 1,3 МГц, Adreno 304), 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD до 128 Гб, а также связку из 8 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камер. Емкость аккумулятора – 2300 мАч. Из коммуникационных возможностей поддерживается 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.1. В части особенностей новинки отметим функционал разблокировки методом распознавания лица.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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