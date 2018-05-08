Анонсы: Panasonic P95 с разблокировкой по лицу оценен в $74

08.05.2018, MForum.ru

Компания Panasonic анонсировала еще один бюджетный смартфон. Panasonic P95 изначально появится на рынке Индии, а его цена составит всего 4 999 индийских рупий. В рамках распродажи Flipkart новинку можно будет приобрести всего за 3 999 рупий ($59).

Спецификации Panasonic P95 включают в себя 5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 210 (4 ядра, 1,3 МГц, Adreno 304), 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD до 128 Гб, а также связку из 8 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камер. Емкость аккумулятора – 2300 мАч. Из коммуникационных возможностей поддерживается 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.1. В части особенностей новинки отметим функционал разблокировки методом распознавания лица.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Представлен Panasonic Eluga I7 с экраном 18:9 и емким аккумулятором / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga Ray 550 – недорогой смартфон с экраном 18:9 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga I9 с 3 Гб ОЗУ оценен в $117 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga C – безрамочный смартфон со сдвоенной камерой за $200 / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Panasonic представит ELUGA C с безграничным экраном / MForum.ru