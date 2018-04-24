Анонсы: Представлен Panasonic Eluga I7 с экраном 18:9 и емким аккумулятором

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Анонсы: Представлен Panasonic Eluga I7 с экраном 18:9 и емким аккумулятором

24.04.2018, MForum.ru

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Компания Panasonic вывела на индийский рынок смартфон Eluga I7. Диагональ экрана новинки составляет 5,46 дюйма при разрешении 1440x720 точек. Также внимания заслуживает аккумулятор емкостью 4000 мАч и дактилоскопический сенсор.

Анонсы: Представлен Panasonic Eluga I7 с экраном 18:9 и емким аккумулятором

Остальные параметры довольно скромные. «Сердце» Panasonic Eluga I7 – чипсет MediaTek MT6737H (4 ядра, 1,3 ГГц). Также присутствуют 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Тыловая и фронтальная камеры новинки представлены 8 Мп сенсорами с апертурой f/2.0, при этом тыловая камера имеет автофокусную оптику и может записывать FullHD-видео. Негусто? Но с учетом цены в 6499 индийских рупий (около 6 тыс. рублей) Panasonic Eluga I7 смотрится весьма интересно. Продажи новинки уже начались.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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