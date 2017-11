Анонсы: Panasonic Eluga C – безрамочный смартфон со сдвоенной камерой за $200

30.11.2017, MForum.ru

Компания Panasonic официально представила Eluga C. Новинка относится к сегменту недорогих устройств, но это не помешало ей обзавестись актуальным дизайном с узкими боковыми рамками и сдвоенной тыловой камерой.

Диагональ экрана Panasonic Eluga C составляет 5,5 дюйма, разрешение – 1280х720 точек. Максимальная яркость дисплея – 450 нит. Под экраном размещена физическая кнопка «Домой», в которую встроен сканер отпечатка пальца, позволяющий разблокировать устройство всего за 0,3 с. Спецификации Panasonic Eluga C включают в себя чипсет MediaTek MT6750T, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+ слот microSD до 256 Гб) и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Сдвоенная тыловая камера сочетает 13 Мп основной и 5 Мп вспомогательный сенсоры. Апертура объективов обоих модулей тыловой камеры – f/2.2. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Впрочем, внимание Panasonic Eluga C привлекает не этим, а металлической рамкой корпуса, стеклянной задней панелью, толщиной всего 5,1 мм, а также ценой в $199. Информации о рынках, где появится Panasonic Eluga C пока нет.