Анонсы: Panasonic Eluga Z1 и Eluga Z1 Pro – смартфоны с емкими АКБ

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Анонсы: Panasonic Eluga Z1 и Eluga Z1 Pro – смартфоны с емкими АКБ

25.10.2018, MForum.ru

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Компания Panasonic пополнила свое портфолио смартфонами Eluga Z1 и Eluga Z1 Pro. Новинки построены на базе чипсета MediaTek Helio P22, поддерживают интеллектуальную разблокировку по лицу и снабжены аккумуляторами емкостью 4000 мАч.

Анонсы: Panasonic Eluga Z1 и Eluga Z1 Pro – смартфоны с емкими АКБ

Спецификации Panasonic Eluga Z1 и Eluga Z1 Pro включают в себя 6,19-дюймовые дисплеи разрешением HD+ с защитным стеклом Dragon Trail Pro, сдвоенные тыловые камеры (13+2 Мп) и 8 Мп камеры на передней панели. Как тыловая, так и фронтальная камеры снабжены вспышками. В части объемов памяти Panasonic Eluga Z1 получил 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, тогда как Eluga Z1 Pro - 4 и 64 Гб, соответственно. В обоих устройствах встроенную память можно расширить картами microSD объемом до 128 Гб.

Анонсы: Panasonic Eluga Z1 и Eluga Z1 Pro – смартфоны с емкими АКБ

В программной части речь идет об Android 8.1 Oreo, который Panasonic дополнил Arbo Hub. По утверждению производителя предварительно установленное приложение обеспечит «подходящие решения для всех потребностей», включая бронирование такси, сравнение тарифов, новости, оплата счетов, обновления погоды и т.д. Старт продаж Panasonic Eluga Z1 и Eluga Z1 Pro назначен на 31 октября, цены составят 14 990 и 17490 индийских рупий, соответственно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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