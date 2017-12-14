Анонсы: Panasonic Eluga I9 с 3 Гб ОЗУ оценен в $117

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Анонсы: Panasonic Eluga I9 с 3 Гб ОЗУ оценен в $117

14.12.2017, MForum.ru

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Компания Panasonic продолжает расширять портфолио смартфонов с привлекательным соотношением цены и качества. Не стал исключением и Panasonic Eluga I9, который 15 декабря появится в Flipkart по цене 7499 индийских рупий.

Анонсы: Panasonic Eluga I9 с 3 Гб ОЗУ оценен в $117

Набор спецификаций Panasonic Eluga I9 включает в себя 5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет MediaTek MT6737 с 4-ядерным 1,2 ГГц процессором, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Тыловая камера одиночная, разрешение – 13 Мп. Также на задней панели размещена светодиодная вспышка и дактилоскопический сенсор. Для селфи предназначена 5 Мп камера на передней панели. Набор коммуникационных интерфейсов Panasonic Eluga I9 включает в себя поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth, GPS / A-GPS и Micro-USB. Емкость аккумулятора – 2500 мАч. ОС – Android 7.1 Nougat с предварительно загруженным помощником Google. Выпускаться Panasonic Eluga I9 будет в сером, синем и золотистом цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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