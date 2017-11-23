Слухи: Panasonic представит ELUGA C с безграничным экраном

23.11.2017, MForum.ru

Современные тенденции таковы, что на рынке появляется все больше безрамочных смартфонов. Концепция, некогда предложенная Xiaomi как эксперимент, стала трендом индустрии, к которому присоединяется все большее количество производителей. Не стал исключением и Panasonic.

Ожидается, что уже 29 ноября компания представит смартфон Panasonic Eluga C. Подробностей о новинке пока нет. По тизеру отлично видно, что она получит дисплей в стиле смартфонов Sharp Aquos с узкими рамками с трех сторон. В тоже время под дисплеем разместится аппаратная кнопка «Домой», в которую будет встроен дактилоскопический сенсор. Кроме того, в нижней панели будет находиться фронтальная камера со светодиодной вспышка. ОС – Android 7.0 Nougat с фирменным помощником Panasonic Arbo AI.