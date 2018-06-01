C-V2X: Panasonic, Qualcomm и Ford объединили усилия для проведения первого испытания технологии связи C-V2X (пресс-релиз)

MForum.ru
01.06.2018,
Сан Диего – 1 июня 2018 г. – Подразделение Panasonic Corporation в Северной Америке¸ Qualcomm Technologies и Ford Motor Company объявили о стратегическом сотрудничестве по испытанию технологии связи C-V2X в штате Колорадо. Тестирование будет проводиться в «умном городе» CityNOW рядом с г. Денвер. Первое в США практическое внедрение подключенных автомобилей станет расширением объявленных ранее партнерских отношений между Департаментом транспорта Колорадо и компанией Panasonic.
«Межотраслевое сотрудничество имеет важное значение для совершенствования C-V2X и ее распространения по всему миру. Совместная работа с Департаментом транспорта Колорадо, Ford и Panasonic позволит сделать этот шаг и достичь ранней коммерциализации технологии», - заявил Накуль Дуггал (Nakul Duggal), вице-президент компании Qualcomm Technologies. Подробнее на англ.
Справка
Радиотехнология C-V2X позволяет машине «общаться» с другими транспортными средствами и окружающей средой посредством мобильной телефонии. Дополняя прочие датчики передовой системы помощи водителю (ADAS), такие как радары, лидары и видеокамеры, технология C-V2X обладает низким временем задержки в сочетании с увеличенным радиусом действия, повышенной надёжностью и производительностью. Основная задача системы связи – расширение способности автомобиля «видеть и слышать» других участников дорожного движения. Видео.
Ранее, в апреле этого года, автомобильная ассоциация 5GAA, совместно с компаниями Audi AG, Ford Motor Company и Qualcomm Technologies, Inc., провели первую в мире демонстрации технологии прямого взаимодействия транспортных средств с поддержкой C-V2X, выпущенных разными производителями. В ходе демонстрации использовались автомобили Audi и Ford с поддержкой технологии C-V2X, которую обеспечивает чипсет C-V2X, разработанный Qualcomm Technologies. На нескольких примерах организаторы показали, как применение C-V2X для обмена данными между участниками движения помогает повысить безопасность. Среди представленных сценариев были ситуации с ограниченной или нулевой видимостью, включая «помощь при повороте налево» и «электронное оповещение об экстренном торможении», в которых при помощи обмена данными между автомобилями (V2V) другие участники движения получали информацию о том, что транспортное средство поворачивает налево или тормозит. Подробнее о C-V2X.
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