Дайджест телекома: Snapdragon 3100, NEC поможет NTT DoCoMo, 5G в Ирландии, смартфон-криптокошелек

15.05.2018, MForum.ru

Новый процессор для носимой электроники

Стали известны основные характеристики чипсета Qualcomm Snapdragon Wear 3100 для носимой электроники. Это четырехъядерный микропроцессор, выполненный на базе архитектуры ARM Cortex-A7, снабженный встроенным графическим процессором Adreno 304 GPU.

Новинка выходит на замену Snapdragon 212, запущенному в 2015 году. Встроенное решение для управления мощностью потребления обещает сверхнизкое потребление энергии чипом 3100.

Чипсет, в частности, планируют использовать в своих гаджетах такие компании, как Fossil, Louis Vitton, Movado и TAG Huer и Google. Источник.

NTT DoCoMo готовится к запуску 5G без кардинальной замены оборудования

Трудно сказать, насколько это возможно. Тем не менее сообщается, что NEC обновляет ПО радиоподсистемы NTT DoCoMo, Япония, с тем, чтобы подготовить сеть этого оператора к запуску услуг 5G, что планируется сделать в 2020 году.

По заявлению компании NEC, этот апгрейд сделает существующее оборудование базовых станций полностью совместимым с 5G NR.

NEC поставляет базовые станции для сети NTT DoCoMo с 2015 года. Оператор развивает сеть в рамках централизованной архитектуры радиоподсистемы (C-RAN). Ранее уже проводился апгрейд базовых станций LTE для поддержки LTE-A.

В рамках нового соглашения NEC обеспечит также совместимость с 5G за счет обновления ПО и минимальной замены “железа”. После завершения работ базовые станции смогут поддерживать одновременно LTE, LTE-A и 5G NR.

NTT DoCoMo, NEC и NTT также сообщают об успешном тесте беспроводной передачи данных между базовой станцией 5G в диапазоне 28 ГГц и мобильной станцией, установленной на автомобиле, который в ходе тестирования развивал скорость до 304 км/ч. Вероятно можно говорить о новом мировом рекорде.

Также зафиксирована скорость передачи данных 1.1 Гбит/c в канале от базовой станции 5G к мобильной станции на автомобиле, который двигался со скоростью 290 км/ч, и быстрый хендовер между станциями 5G.

Была протестирована передача видеопотока с разрешением 4К в аплинке от мобильной станции в автомобиле, движущемся на скорости 200 км/ч.

Все тесты проходили в Японском институте автомобильных исследований.

Поскольку радиоволны в диапазоне 28 ГГц подвержены значительному затуханию, как стационарная, так и мобильная базовая станция 5G в процессе тестирования использовали бимформинг и бимтрекинг. Источник.

Быстрый беспроводный интернет-доступ в сельской местности Ирландии обеспечит сеть 5G 3.5 ГГц

Канадская инвестиционная группа Brookfield за 120 млн евро получит 50.1% в Imagine Communications Group Limited. Imagine оказывает услуги фиксированного беспроводного доступа в Ирландии. Оператор планирует запуск услуг фиксированного беспроводного доступа 5G в диапазоне 3.5 ГГц в регионах и малонаселенных областях страны. Как ожидается, это решит проблему “последней мили”, которую ранее было экономически невыгодно реализовывать на базе решения FTTH.

В планы компании входит запуск сети фиксированной беспроводной сети 5G NR. Первоначально абонентам будет доступна скорость доступа 150 Мбит/c примерно в 300 областях страны, через 2 года в зоне покрытия, как ожидается, окажется 1.4 млн домохозяйств. Подробнее.

C-V2X и 5G - будущее подключенных автомобилей

Первые внедрения V2X (подключенных автомобилей), весьма вероятно, будут реализованы на базе так называемой технологии DSRC, построенной на основе стандарта 802.11p. Тем не менее, многие ожидают, что после запуска сетей 5G в 2020 году, появится немало приложений V2X на базе этой технологии.

Сотовые реализации V2X, их также называют C-V2X, использующие сети 4G и 5G, уже готовятся к коммерческому запуску. В частности, проходят тесты технологии C-V2X. Сотовая версия V2X определена в стандарте 3GPP Release14, где в частности стандартизовано взаимодействие p2p между автомобилями на основе PC-5.

Компании, которые разрабатывают решения на основе DSRC, например, S.E.A., также выпускают тестовые решения LTE-Vehicle (LTE-V), включая тулкиты, как, например, LabVIEW SDR.

От запуска сетей 5G многие ожидают появления нового класса приложений, которые в свою очередь привнесут новый уровень сложности по части тестирования таких систем.

Сейчас уже нет времени для использования традиционного подхода, когда тестирование проводится путем обкатки автомобиля, оснащенного новыми технологиями по реальным дорогам. Более эффективный способ - это использования систем симуляции дорожных ситуаций типа hardware-in-the-loop (HIL), которые предлагают более разнообразные сценарии и позволяют проводить тестирование интенсивно с минимумом затрат. Подробнее.

Швейцарский смартфон - кошелек для крипты

Швейцарская компания Sirin Labs Finney анонсировала первый в мире смартфон с поддержкой блокчейна и встроенным “холодным” криптокошельком для криптовалют, основанных на блокчейне.

Это что-то, что похоже на “хардкорный” технокошелек, такой как Nano Ledger S., но при этом еще и мощный смартфон на платформе Snapdragon 845. 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти - не рядовая комплектация.

Аппарат поддерживает LTE в самых разных диапазонах, включая b20, b3, b1, b7 и другие, что позволяет использовать его практически в любой стране мира. Аккумулятор на 3000 мАч позволяет всему этому хозяйству уверенно работать. Заявленная цена устройства - от $1000. Подробнее. + +

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