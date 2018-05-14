Дайджест телекома: Apple Watch 3 LTE, беспилотники и LTE, Visible и анлимы 4G в США, LTE в самолетах

MForum.ru

Дайджест телекома: Apple Watch 3 LTE, беспилотники и LTE, Visible и анлимы 4G в США, LTE в самолетах

14.05.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Apple Watch 3 - география расширяется

Apple Watch Series 3 LTE начали официально продавать в Индии. Приобрести смарт часы могут эксклюзивно абоненты операторов Reliance Jio и Airtel. Подробнее

Купить Apple Watch Series 3 теперь можно в Австралии, Германии, Гонконге, Дании, Индии, Канаде, Китае, Объединенном Королевстве, Пуэрто Рико, Сингапуре, США, Тайване, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии.

Как ожидается, в 2018 году выйдут Apple Watch IV с поддержкой биометрии, расширенным набором сенсоров, более мощной батареей и вероятно большим дисплеем. Источник.

Google планирует в этом году выпустить на рынок смарт-часы Pixel Watch. По слухам, компания может выпустить сразу линейку таких устройств, впрочем, достоверность этих слухов вызывает сомнения.

Беспилотники подключат к сетям 4G/LTE

Оператор AT&T, США, подтвердил информацию о том, что компания проводит тесты по управлению летающими беспилотниками за пределами прямой видимости. БЛА при этом подключены к сети LTE компании AT&T, которая обеспечивает передачу команд с пульта ДУ на беспилотник и телеметрии и видеопотока с беспилотника на ДУ.

Эти тесты являются частью исследований USDOT, которые проводит в США секретариат транспорта в рамках программы UAS Integration Pilot Program, пилотного проекта интеграции БЛА в воздушное пространство США. Для экспериментов выбрано 10 регионов США, достигнуты договоренности с правительствами штата, а также с местными властями, в частности, в Сан-Диего. Партнером программы выступает регулятор FAA.

AT&T также тестирует свой БЛА COW, летающую базовую станцию, которая может экстренно обеспечить покрытие LTE там, где оно отсутствует, например, после стихийного бедствия, или там, где его нужно обеспечить на время, например, для проведения каких-то работ.

Среди других партнеров проекта можно отметить Qualcomm, Uber, GE, Airmap.

В Сан-Диего собираются протестировать экстренную доставку беспилотниками медикаментов, доставку пищи из ресторанов силами Uber, попробуют применить БЛА для первичного осмотра мест инцидентов, а также отработать взаимодействие беспилотных летающих аппаратов и беспилотных автомобилей.

В США последовательно работают над тем, чтобы разрешить использование БЛА за пределами “линии прямой видимости”. Компании Praxis Aerospace Concepts уже выдано соответствующее разрешение на полете в Неваде, во-многом, поскольку эта компания использует частоты 700 МГц, что практически исключает проблемы, связанные с помехами от других пользователей.
Понятна и заинтересованность операторов - они хотели бы создать новый рынок подключенных устройств.

В рамках программы USDOT запланировано 10 направлений тестирования, охватывающих различные варианты применения беспилотников. В частности, Apple намеревается задействовать беспилотники для улучшения точности услуги Apple Maps, тогда как стартап Flirtey попробует использовать беспилотники в Неваде для доставки дефибрилляторов людям, испытывающим сердечный приступ. Странно, но в USDOT не участвует Amazon - компания, которая намерена делать серьезную ставку на использование БЛА для доставки товаров потребителям. Источник.

Анлимы в США - за $40 в месяц

В США стартовал новый стартап Visible, который предложил абонентам безлимитное использование мобильного ШПД, неограниченные минуты и неограниченное число сообщений в месяц - все это за $40 в месяц, весьма недорого по меркам США.

Пока что воспользоваться щедрым предложением оператора могут только пользователи устройств под iOS, для этого им нужно скачать приложение Visible и зарегистрироваться.

Подключиться к Visible можно только по приглашению кого-либо из пользователей Visible. После регистрации в приложении, абоненту пришлют SIM-карту. Заменив ею старую симку, абонент сможет использовать инфраструктуру сети Verizon 4G/LTE без каких либо ограничений по объему, хотя бы и для стриминга видео. При этом действует ограничение на скорость доступа - не более 5 Мбит/c.

Visible заявляет, что не планирует какого-либо “троттлинга”, то есть ограничений по скорости передачи данных после достижения какого-либо объема передачи данных в месяц.

Оплачивать услуги оператора можно через PayPal или Venmo. В отличие от типовой ситуации с операторами США, абоненту не нужно заключать с Visible длительный или какой-либо контракт.

Из заметных минусов, можно отметить, что Visible оставляет за собой право делать все, что ему угодно с персональными данными абонента. Подробнее здесь и здесь.

На сетях операторов США также случаются сбои

В частности, в начале мая 2018 года многие абоненты регионального оператора GCI на Аляске в течение почти целого дня отмечали проблемы с мобильным доступом к сети интернет через сети 4G/3G оператора, также невозможны были голосовые вызовы, как в сети 4G LTE, так и в сети 3G и в режиме VoWi-Fi.

Компания оперативно устранила сбой и извинилась перед абонентами за доставленные неудобства. Подробнее.

В США все больше самолетов обзаводятся подключением к наземной сети 4G LTE

В частности, компания Ventura Air Services ожидает получения разрешения FAA на установку систем SmartSky 4G LTE на самолеты Bombardier Learjet 55. Сейчас в США используется более 100 самолетов этой модели.

SmartSky - это сеть из 200 сотовых базовых станций, расположенных в США, которые должны обеспечивать покрытие для самолетов, перемещающихся в воздушном пространстве страны. На сегодняшний день смонтировано или запущено более 60% от запланированного числа базовых станций.

Ожидается, что сеть LTE для обслуживания самолетов будет запущена в коммерческую эксплуатацию в середине 2018 года. Источник. + +

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

12.05. [Новости компаний] Тарифы: Билайн представил тариф с безлимитным трафиком мобильного интернета - Welcome / MForum.ru

11.05. [Новости компаний] Маркетинг: Услуги операторов сотовой связи в России стали доступнее / MForum.ru

23.03. [Новости компаний]  Конспекты: Ирина Лебедева, Билайн и новая тарифная линейка ВСЁмоё! / MForum.ru

23.03. [Новости компаний] Конспекты: Марек Слачик, Билайн и обновление розницы / MForum.ru

28.12. [Новости компаний] Дайджест: Операторы наращивают доходы, ФАС позволил не спешить с отменой роуминга / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 12:20 VladimirDev Тема: Nokia N73 (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 49 50 51 52 53)
Re: miniSD MiniSD сейчас вообще по лимонаду: 16Gb 889 (36% скидка) https://vilka220.ru/prod... 32Gb 1 589 (33% скидка) https://vilka220.ru/prod... Но если нужны какие-то другие, то можно ещё ...
Сегодня 12:11 Dimon17121983 Тема: Помощь
Телефон nokia 6170 забыл защитный код помогите пожалуйста imail 355016007777086 спасибо.Дмитрий
Сегодня 12:10 Dimon17121983 Тема: Помощь
Телефон nokia 6170 забыл защитный код помогите пожалуйста imail 355016007777086 спасибо.Дмитрий
Сегодня 11:06 ABloud Тема: RFID - все о технологии (06.04.2018)
Компьютерное зрение дополнит возможности RFID В фитнес-клубах сети World Class для аутентификации клиентов используют браслеты с RFID-метками. Но для того, чтобы избежать несанкционированного ...
Вчера 17:42 ABloud Тема: Микроэлектроника (21.02.2018)
Поговорили о проблемах российской микроэлектроники, предложили варианты действий На площадке НП “ОПЖТ” прошла совместная конференция Партнерства Военно-промышленной комиссии РФ и ООР “Союз ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

15.05. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Samsung Galaxy A6 и A6+ / MForum.ru

15.05. [Новинки] Анонсы: Honor 10 приходит в Россию / MForum.ru

15.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения Moto C2 и C2 Plus / MForum.ru

14.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch – детские телефон-часы / MForum.ru

14.05. [Новинки] Слухи: Oppo F7 Youth будет оснащен AI селфи-камерой / MForum.ru

14.05. [Новинки] Слухи: Meizu работает над смартфоном с Android Go / MForum.ru

11.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi S2 представлен официально / MForum.ru

11.05. [Новинки]  Анонсы: Представлены BQ Aquaris X2 и X2 Pro на базе Android One / MForum.ru

10.05. [Новинки]  Анонсы: Energizer Power Max P20 – телефон, которого хватит на месяц / MForum.ru

09.05. [Обзоры] Мобильный компаньон с LTE и Android 7.0: Обзор планшета TurboPad 1016 / MForum.ru

08.05. [Новинки] Анонсы: Panasonic P95 с разблокировкой по лицу оценен в $74 / MForum.ru

08.05. [Новинки] Анонсы: Представлен защищенный смартфон Vkworld VK7000 / MForum.ru

07.05. [Новинки] Анонсы: Представлен обновленный смартфон Oppo A83 / MForum.ru

07.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo Y75s и Y83 / MForum.ru

04.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy A6 и A6+ / MForum.ru

04.05. [Новинки] Слухи: LG V35 ThinQ засветился у AT&T / MForum.ru

04.05. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Live L1 на базе Android Go / MForum.ru

03.05. [Новинки] Анонсы: Oukitel K7 – смартфон с аккумулятором 10 000 мАч / MForum.ru

03.05. [Новинки] Анонсы: LG G7 ThinQ представлен официально / MForum.ru

28.04. [Новинки] Анонсы: OPPO F7 с вырезом на экране появился в России / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: