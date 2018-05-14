Дайджест телекома: Apple Watch 3 LTE, беспилотники и LTE, Visible и анлимы 4G в США, LTE в самолетах

14.05.2018, MForum.ru

Apple Watch 3 - география расширяется

Apple Watch Series 3 LTE начали официально продавать в Индии. Приобрести смарт часы могут эксклюзивно абоненты операторов Reliance Jio и Airtel. Подробнее.

Купить Apple Watch Series 3 теперь можно в Австралии, Германии, Гонконге, Дании, Индии, Канаде, Китае, Объединенном Королевстве, Пуэрто Рико, Сингапуре, США, Тайване, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии.

Как ожидается, в 2018 году выйдут Apple Watch IV с поддержкой биометрии, расширенным набором сенсоров, более мощной батареей и вероятно большим дисплеем. Источник.

Google планирует в этом году выпустить на рынок смарт-часы Pixel Watch. По слухам, компания может выпустить сразу линейку таких устройств, впрочем, достоверность этих слухов вызывает сомнения.

Беспилотники подключат к сетям 4G/LTE

Оператор AT&T, США, подтвердил информацию о том, что компания проводит тесты по управлению летающими беспилотниками за пределами прямой видимости. БЛА при этом подключены к сети LTE компании AT&T, которая обеспечивает передачу команд с пульта ДУ на беспилотник и телеметрии и видеопотока с беспилотника на ДУ.

Эти тесты являются частью исследований USDOT, которые проводит в США секретариат транспорта в рамках программы UAS Integration Pilot Program, пилотного проекта интеграции БЛА в воздушное пространство США. Для экспериментов выбрано 10 регионов США, достигнуты договоренности с правительствами штата, а также с местными властями, в частности, в Сан-Диего. Партнером программы выступает регулятор FAA.

AT&T также тестирует свой БЛА COW, летающую базовую станцию, которая может экстренно обеспечить покрытие LTE там, где оно отсутствует, например, после стихийного бедствия, или там, где его нужно обеспечить на время, например, для проведения каких-то работ.

Среди других партнеров проекта можно отметить Qualcomm, Uber, GE, Airmap.

В Сан-Диего собираются протестировать экстренную доставку беспилотниками медикаментов, доставку пищи из ресторанов силами Uber, попробуют применить БЛА для первичного осмотра мест инцидентов, а также отработать взаимодействие беспилотных летающих аппаратов и беспилотных автомобилей.

В США последовательно работают над тем, чтобы разрешить использование БЛА за пределами “линии прямой видимости”. Компании Praxis Aerospace Concepts уже выдано соответствующее разрешение на полете в Неваде, во-многом, поскольку эта компания использует частоты 700 МГц, что практически исключает проблемы, связанные с помехами от других пользователей.

Понятна и заинтересованность операторов - они хотели бы создать новый рынок подключенных устройств.

В рамках программы USDOT запланировано 10 направлений тестирования, охватывающих различные варианты применения беспилотников. В частности, Apple намеревается задействовать беспилотники для улучшения точности услуги Apple Maps, тогда как стартап Flirtey попробует использовать беспилотники в Неваде для доставки дефибрилляторов людям, испытывающим сердечный приступ. Странно, но в USDOT не участвует Amazon - компания, которая намерена делать серьезную ставку на использование БЛА для доставки товаров потребителям. Источник.

Анлимы в США - за $40 в месяц

В США стартовал новый стартап Visible, который предложил абонентам безлимитное использование мобильного ШПД, неограниченные минуты и неограниченное число сообщений в месяц - все это за $40 в месяц, весьма недорого по меркам США.

Пока что воспользоваться щедрым предложением оператора могут только пользователи устройств под iOS, для этого им нужно скачать приложение Visible и зарегистрироваться.

Подключиться к Visible можно только по приглашению кого-либо из пользователей Visible. После регистрации в приложении, абоненту пришлют SIM-карту. Заменив ею старую симку, абонент сможет использовать инфраструктуру сети Verizon 4G/LTE без каких либо ограничений по объему, хотя бы и для стриминга видео. При этом действует ограничение на скорость доступа - не более 5 Мбит/c.

Visible заявляет, что не планирует какого-либо “троттлинга”, то есть ограничений по скорости передачи данных после достижения какого-либо объема передачи данных в месяц.

Оплачивать услуги оператора можно через PayPal или Venmo. В отличие от типовой ситуации с операторами США, абоненту не нужно заключать с Visible длительный или какой-либо контракт.

Из заметных минусов, можно отметить, что Visible оставляет за собой право делать все, что ему угодно с персональными данными абонента. Подробнее здесь и здесь.

На сетях операторов США также случаются сбои

В частности, в начале мая 2018 года многие абоненты регионального оператора GCI на Аляске в течение почти целого дня отмечали проблемы с мобильным доступом к сети интернет через сети 4G/3G оператора, также невозможны были голосовые вызовы, как в сети 4G LTE, так и в сети 3G и в режиме VoWi-Fi.

Компания оперативно устранила сбой и извинилась перед абонентами за доставленные неудобства. Подробнее.

В США все больше самолетов обзаводятся подключением к наземной сети 4G LTE

В частности, компания Ventura Air Services ожидает получения разрешения FAA на установку систем SmartSky 4G LTE на самолеты Bombardier Learjet 55. Сейчас в США используется более 100 самолетов этой модели.

SmartSky - это сеть из 200 сотовых базовых станций, расположенных в США, которые должны обеспечивать покрытие для самолетов, перемещающихся в воздушном пространстве страны. На сегодняшний день смонтировано или запущено более 60% от запланированного числа базовых станций.

Ожидается, что сеть LTE для обслуживания самолетов будет запущена в коммерческую эксплуатацию в середине 2018 года. Источник. + +

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому

+ +