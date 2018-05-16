Дайджест телекома: IoT - платформы, услуги и модули, новые сети LTE

16.05.2018, MForum.ru

На российском телеком-рынке грядут изменения

Многие ожидают смены руководителя Минкомсвязи, которым с 2012 года руководил Николай Никифоров. Издание CNews.ru представило подробный исторический разбор ситуации с регулированием частот в России.

В целом отмечая отдельные заслуги команды Николая Никифорова, например, внедрение в российскую практику так называемого принципа “технологической нейтральности” и ряд других, автор критической статьи отмечает множество неуспешных попыток изменить ту или иную практику, несбывшиеся планы и невыполненные обещания. Предложенное тому объяснение - недостаток аппаратного веса министра, что вполне правдоподобно.

Из серьезных “проколов” и нерешенных проблем можно отметить, например:

- проблему с частотами 690-790 МГц, которые операторы сотовой связи так и не могут использовать из-за претензий на них телевизионщиков;

- продолжающуюся практику исключений при распределении частот;

- нестабильность в “разрешительной практике”. Случаи с “Основой Телеком”, “Суммой Телеком”, ГК “Антарес” показывают, насколько на шатком фундаменте приходится строиться российскому бизнесу. В итоге диапазон 2.3-2.4 ГГц и до сих пор простаивает без дела.

В целом складывается неприятная картина рынка, который не столько управляется регулятором, действующим с учетом технологической и экономической ситуации, сколько хаотично формируется под воздействием многовекторного давления со стороны различных чиновников, организаций и отдельных заинтересованных людей и “групп по интересам” с лоббистскими возможностями высокого уровня. Источник.

В этих условиях вполне реалистичными выглядят слухи о планах замены Николая Никифорова на посту министра связи новой кандидатурой. Один из вариантов замены - Николай Носков.

Если эти слухи подтвердятся, расстановка сил на телеком-рынке России вновь начнет меняться.

Verizon активизирует вывод на рынок продуктов IoT

Verizon, США, сообщает о запуске новой программы и набора услуг под названием ThingSpace Ready. Предложение адресовано партнерам компании и призвано помочь им быстро и с минимумом затрат создавать, сертифицировать и управлять различными устройствами, подключенными к сети Verizon.

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Для этого оператор ранее запустил платформу ThingSpace Iot. В рамках программы ThingSpace Ready, партнеры могут приобрести наиболее бюджетные модули, IoT SIM, услуги по разработке “железа”. Также можно упомянуть бесплатную сертификацию и возможность доступа к различным функциональностям платформы, например, биллингу, управлению подключениями и диагностике.

Партнерами Verizon выступают такие компании, как Bittium, G+D Mobile Security, Mobiologix, Quectel, Sequans и u-blox. Ожидается дальнейший рост числа участников программы.

Verizon в 2017 году запустил в США коммерческую сеть 4G/LTE Cat.M1 с охватом в 5.2 млн кв.км.

По состоянию на апрель 2018 года, ThingSpace предоставляет “подключенность” более, чем в 200 различных странах и на территориях, благодаря заключенным оператором глобальным соглашениям. Источник.

Telit сообщила о выпуске двух новых модулей xE910

Компания представила модуль LE910C4-NF Cat.4 на базе модема Qualcomm MDM9207 LTE.

Модуль адресован интеграторам, которые работают в области IoT и систем общественной безопасности.

Также в семейство модулей 910CX входит модуль LE910C1-NF LTE Cat.1, предназначенный для применений, не требующих высоких скоростей передачи данных. Его отличает низкое энергопотребление.

Новые модули отвечают требованиям стандарта 3GPP Rel.10. Опционально они могут снабжаться возможностью работы с четырьмя системами глобального спутникового позиционирования.

Модули доступны в форм-факторе плат mini PCI и сертифицированы всеми основными сотовыми операторами США. Источник ; LE910Cx Hardware User Guide, .pdf ; LE910Cx - mPCIe HW Design Guide, .pdf.

Berg Insight обещает отгрузки устройств NB-IoT вплоть до 613 млн в 2023 году

Аналитики Berg Insight прогнозируют рост глобальных отгрузок устройств NB-IoT среднегодовыми темпами (CAGR) в 41.8% с прогнозируемого уровня 106,9 млн устройств в 2018 году до 613,2 млн в 2023 году. Столь активный рост подпитывает быстро растущее потребление на рынке Китая, где решено, что сети NB-IoT должны будет заменить сети 2G в приложениях для массового рынка. В ближайшие пять лет в Китае будут подключены миллиарды различных устройств, и NB-IoT выбрана в качестве предпочтительной технологии LPWA.

Переход от 2G к LTE - это глобальный тренд, появление сетей NB-IoT его ускоряет. В Европе лидирующие операторы мобильной связи добились хорошего прогресса в плане наращивания покрытия сетей NB-IoT. Одним из лидеров в этой теме является компания Vodafone, планирующий запуск коммерческих услуг NB-IoT на всех сетях до 2020 года. На конец 2017 года оператор запустил поддержку NB-IoT в Италии, Испании, Ирландии, Нидерландах. В 2018 году Vodafone планирует запуски в Германии, Объединенном королевстве и в Чехии.

Deutsche Telekom запустил поддержку NB-IoT в Германии и Нидерландах в 2q2017 и планирует запуски еще в шести европейских странах.

Другие европейские операторы с действующими на начало 2018 года сетями NB-IoT включают Orange, TIM, Telia Company. Telefónica начнет развитие NB-IoT в Европе позднее в 2018 году. Также начались внедрения технологии в Северной Америке. T-Mobile USA запустил услуги NB-IoT в Лас Вегасе в феврале 2018 года, а Verizon обещает до конца года развернуть покрытие NB-IoT на территории 5 млн кв.км. Австралия, Сингапур, Южная Африка, Южная Корея, Турция и ОАЭ - это другие примеры стран, где запланированы скорые запуски NB-IoT.

LTE-M - это еще одна технология, которая будет играть ключевую роль в трансформации рынка. Аналитики Berg Insight прогнозируют, что внедрения этой технологии ускорятся в период 2018-2019 и станут массовыми после 2020 года. Прогноз годового объема отгрузок устройств LTE-M составляет 185,3 млн штук в 2023 году. Источник.

Услуги IoT становятся глобальными

SORACOM, Inc., провайдер облачной платформы IoT, сообщает о доступности услуг на базе сетей LTE в США, Канаде, Европе, Африке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти услуги дополнят предложение компании, основанное на сетях 2G/3G, которое уже доступно более, чем в 100 странах. У провайдера более 10 тыс. клиентов.

Услуги SORACOM доступны клиентам, использующим LTE-модемы в следующих странах: США, Канада, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Италия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Люксембург, Норвегия, Португалия, Испания, Швейцария, Турция, Россия, Сингапур, Новая Зеландия, Южная Африка. Подробнее.

Предоставление услуг IoT не в одной стране, а в десятках или даже сотнях стран - востребованный "тренд сезона". Многие IoT приложения используются, например, в логистике, когда товары или другие грузы перемещаются между различными странами и требуется постоянное их отслеживание. Кроме того, компаниям, выпускающим различные устройства и решения, легче продавать их, если их можно задействовать практически в любой стране мира. Это стимулирует стремление операторов обеспечивать "IoT-роуминг", кроме того, на этом рынке действуют и другие игроки, которые также стремятся распространить действие своих IoT-платформ на как можно большее число стран.

Филиппинская Globe продолжает развитие сетей 4G/LTE

Globe Telecom, Филиппины, продолжает активное развитие. Оператор сообщает о том, что проникновение смартфонов в абонбазе достигло в 2018 году 70% (в 2015 году оно не превышало 40%). Растет и потребление данных, если в 1q2017 оно составляло 131 ПБ, то в 1q2018 выросло до 180 ПБ.

Компания продолжает инвестировать в развитие сетей 4G/LTE и намеревается достигнуть покрытия в масштабах всей страны на конец 2018 года за счет расширения двухдиапазонной сети 700 МГц и 2600 МГц (b7). Источник.

KT запустила первую сеть LTE в Руанде

Южнокорейская KT Corp. сообщает о запуске сети LTE в Руанде в национальном масштабе. Охват новой сети - 12 млн человек.

В Руанде пока что мало пользователей современными технологиями - на руках у населения 8.6 млн мобильных телефонов, при этом смартфонов - только около 1.15 млн.

KT Corp. планирует распространить опыт работы на рынке Руанды на ряд других африканских стран, включая Нигерию, Южную Африку, Малави, Бенин и Сенегал. Источник.

Руанда не первый раз становится "полигоном" для оказания высокотехнологичных услуг зарубежными компаниями. Именно здесь обкатывается масштабный проект доставки летающими беспилотниками биоматериалов, препаратов для переливания крови и других медикаментов в национальном масштабе. Дроны американской компании Zipline уже совершили в Руанде порядка 4 тысяч полетов, спасая множество жизней. Что касается 4G/LTE, то сети этой технологии еще несколько лет будет оставаться основным инструментом, обеспечивающим возможность комфортного пользования мобильным интернетом. + +

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