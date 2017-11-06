5G: LG и Qualcomm договорились о совместной разработке решений для подключенного автомобиля 5G

06.11.2017, MForum.ru

Базой для реализации совместных проектов в области 5G-подключенности станет Научный парк компании LG в Сеуле. Партнерство началось с момента анонса. Благодаря этой договоренности, LG сможет запатентовать в Корее новую технологию переключениям между автономным и ручным режимами управления автомобилем.

В Научном центре компании приступят к совместной разработке технологий 5G для автомобиля и C-V2X (“сотовый автомобиль, подключаемый ко всему”). Эти разработки необходимы для того, чтобы ускорить выход автономных автомобилей в продажу.

Как ожидается, технология 5G с ее примерно в 5 раз более высокими пиковыми скоростями и примерно в 10 раз меньшими задержками распространения сигнала по-сравнению с технологией 4G/LTE, сможет обеспечить поддержку передачи данных на скоростях, достаточных, чтобы самоуправляемый автомобиль мог уверенно двигаться по дорогам даже в сложных условиях современной городской среды.

Технология C-V2X стандартизована в рамках 3GPP Rel.14 и обеспечивает вдвое большее быстродействие при меньшей затрате ресурсов, нежели DSRC в существующих сетях связи. В некоторых странах Европы и Азии уже были проведены полевые тесты с планами запуска поддержки этой технологии в 2020 году.

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