Телеком: CES2019: Qualcomm показывает электронику для автомобиля и решения 5G

08.01.2019, MForum.ru

На CES2019 Qualcomm представил несколько презентаций, касающихся автономного транспорта и 5G.

В частности, Qualcomm показывает Snapdragon Automotive Cockpit Platform, приборную доску, построенную на базе платформы Snapdragon 820A. Это платформа ИИ, которая может выпускаться в одном из нескольких вариантов - от начального уровня до высокопроизводительных версий. Платформа призвана обеспечивать качественный пользовательский опыт пассажиров - от голосового управления до современных визуальных интерфейсов навигационных системам. Производители уже могут закупать приборную доску у Qualcomm.

По данным Qualcomm в 2019 году выйдет более 30 устройств 5G, в основном, смартфоны. Почти все эти устройства будут использовать чипсеты Qualcomm, поскольку компания выиграла соответствующие контракты.

Qualcomm демонстрирует на CES свои разработки ИИ для автомобилей. В частности, будет показаны взаимодействие с такими услугами, как Amazon Alexa, Music, Prime Video, Fire TV и Audible.

Audi, Ford и Ducati показывают использование чипсета Qualcomm 9150 C-V2X для демонстрации того, как C-V2X может применяться для “общения” автомобилей между собой для того, чтобы оптимизировать их движение в потоке.

Источник: qualcomm.com

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