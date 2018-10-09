Телеком: В Китае прошли успешные масштабные испытания LTE-V2X

09.10.2018, MForum.ru

В Китае во время выставки 2018 World Internet of Things Exposition в сентябре 2018 года в городе Wuxi, Китай, был проведен показ LTE-V2X в масштабах города. В проекте участвовали многие производители автомобилей и научно-исследовательских учреждений, операторы и регуляторы. Многие европейские компании показали новейшие решения, разработанные в кооперации с промышленными партнерами.

Group PSA, Франция представили свои разработки в области LTE-V2X, разработанные совместно с такими вендорами, как Huawei и Qualcomm Technologies. В демонстрации технологий использовались такие модели автомобилей, как DS 7 Crossback; Peugeot 4008; Citroen C5 Aircross. В частности, DS 7 Crossback был оснащен решением Huawei, тогда как Peugeot и Citroen получили решение на базе чипа Qualcomm 9150 C-V2X.

Audi испытала и продемонстрировала 15 различных функциональностей V2X совместно со своими партнерами: Huawei, China Mobile и дорожной полицией Wuxi. Audi получила первую тестовую лицензию на проведение испытаний автономных автомобилей (уровня 4) на дорогах общего пользования в Wuxi.

Система помощи водителя Audi автоматически вступает в связь с другими подключенными пользователями дороги и ее инфраструктурой. В зависимости от сигналов светофоров и действий других участников движения, автомобиль автоматически адаптирует свою скорость к ситуации или включает систему светового предупреждения в любой опасной ситуации. Взаимодействие между автомобилями и инфраструктурой основано на технологии LTE-V2X, способной обеспечивать передачу данных в реальном времени.

China Mobile, Huawei и Ford Motor Company протестировали комбинацию функциональностей V2I (автомобиль-инфраструктура); V2V (автомобиль-автомобиль); V2P (автомобиль-пешеход), используя как режим прямого обмена информацией, так и обмен с помощью сети C-V2X. Отметим, что Ford проводит аналогичные тесты C-V2X в США и Европе.

ASTRI, исследовательский институт в Гонконге, показал приложения V2X с использованием двухрежимного устройства Huawei RSU C-V2X, а также собственное ПО и алгоритмы. Было протестировано 17 типовых сценариев, включая предупреждения о потенциальной опасности лобового столкновения, предупреждение о возможном ударе сбоку, возможности свернуть влево, предупреждение о нахождении объекта в слепой зоне, предупреждение об изменении полосы движения, предупреждение об опасной дорожной ситуации, предупреждение о превышении скорости, управление скоростью на основе сигнальных огней, предупреждение о пробке впереди, предупреждение о пешеходном переходе в зонах с затрудненным обзором и так далее.

Тестирование будет продолжаться до конца 2018 года, в нем будет задействована самая разная инфраструктура, включая 200 перекрестков, станции высокоскоростной железной дороги, аэропорт, пять виадуков, а также порядка 100 тысяч автомобилей, насчитывающихся в городе.

В 2019 году, как ожидается, LTE-V2X будет задействовано на всей территории Wuxi. В 2020 году, как ожидается, этот китайский город станет первой базой индустрии V2X в мире. Источник: huawei.eu. ++

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теги: пятое поколение Ericsson LTE 600 МГц

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