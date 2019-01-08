Телеком: CES2019: 5G - основная тема встречи в Лас-Вегасе?

08.01.2019, MForum.ru

Нет сомнений, что 5G это основная тема на CES2019. Вместе с тем, это по-прежнему скорее разговоры о 5G, нежели демонстрация реальных внедрений и решений, несмотря на все состоявшиеся “коммерческие” запуски 5G операторами различных стран.

Одно из немногих исключений - роутер D-Link, способный обеспечивать высокоскоростной Wi-Fi в помещениях, находящихся в зоне покрытия сети 5G. А вот смартфонов 5G на CES, похоже, не привезли. Будем надеяться, что их смогут показать в Барселоне в конце февраля.

В том, что в 2019 году появится несколько десятков смартфонов 5G, нет сомнений. Об этом свидетельствуют и десятки контрактов, которые заключили с Qualcomm на поставку чипсетов 5G производители смартфонов, об этом говорят и операторы, обещающие предоставить смартфоны 5G своим абонентам.

В частности, Sprint на CES2019 уже пообещала, что представит смартфон 5G Samsung летом 2019 года. Это будет двухмодовый аппарат, который сможет работать, как с сетями LTE, так и с сетями 5G. В прошлом году Sprint уже анонсировала выход смартфона 5G LG, а теперь подтвердила планы на запуск 5G в девяти городах, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Даллас и Вашингтон.

T-Mobile в день открытия CES2019 рассказала о первом вызове 5G в диапазоне 600 МГц на коммерческой сети компании. Вызов был осуществлен совместно с Ericsson и Intel. Был проведен сеанс передачи данных, а также видеовызов. Кроме того, T-Mobile провела “видеоконференцию” трех пользователей, каждого из которых обслуживала сеть 5G, работающая в отдельном частотном диапазоне - 600 МГц, 28 МГц и 39 МГц.

Остается предположить, что хотя на стендах посетители увидят мало 5G, в задних комнатах профессиональные участники будут обсуждать ряд новых продуктов 5G. Впрочем, нельзя исключить и того, что такие компании, как Qualcomm, Verizon, Intel еще предоставят какие-то интересные анонсы в области 5G. Qualcomm это уже сделала сегодня.

После нескольких лет теоретизирования на тему, каким будет 5G и для чего можно будет использовать эту технологию, 2019 год является переломным, годом, когда хайп превратится в реальность. Именно поэтому 5G можно считать основной темой CES, обсуждением которой будет занято большинство специалистов. И это не только высокие скорости и возможность подключения множества устройств, но и возможность использования оборудования различных производителей, новые радиотехнологии, тестирование работы в различных частотных диапазонах.

Основные ньюзмейкеры в области 5G

Основным потенциальным ньюзмейкером 5G на шоу будет гендиректор Verizon }Ханс Вестберг (Hans Vestberg), который возможно расскажет о деталях запуска сети 5G компании. Новых подробностей хотелось бы дождаться и от Джона Донована, гендиректора AT&T.

AT&T пока что запустила сеть 5G в весьма ограниченных масштабах (некоторые даже сомневаются, можно ли считать говорить о коммерческой доступности этой сети). Verizon и вовсе хранит молчание о своих планах на 2019 год, известно только, что запуск 3GPP 5G намечен на начало года и будет опираться на смартфоны Samsung 5G и Motorola Z3 Mod (нахлобучку на смартфон Motorola, которая позволяет работать с сетью 5G).

Verizon, напомним, “забил” за собой “лидерство” в области 5G запуском проприетарной сети 5G в октябре 2018 года на базе решения Samsung Electronics

Qualcomm на CES сделала акцент на решениях для автоиндустрии, ИИ и C-V2X. А также рассказала, что в 2018 году на рынок выйдет более 30 устройств 5G, в основном, смартфоны. Почти все эти устройства будут использовать чипсеты Qualcomm и мобильную платформу Snapdragon 855, поскольку компания выиграла соответствующие контракты.

Другие приложения

Хотя мы и не видим смартфоны с поддержкой 5G, но анонсы различных приложений для сетей 5G мы увидим. Скорее всего это будут очередные проекты, основанные на виртуальной и дополненной реальности.

Конкуренты Qualcomm, такие как Intel, также представят на CES свои новости и здесь также стоит ожидать акцента на 5G.

Также о применении 5G в автомобилях будут рассказывать автопроизводители, хотя реальные внедрения вряд ли начнутся в 2019 году.

Таким образом, судя по началу CES2019, основные новости по части 5G прозвучат не в Лас-Вегасе, а в Барселоне, в ходе MWC2019 в конце февраля 2019 года.

Будут ли это смартфоны 5G Samsung? LG? OnePlus, которая пообещала снабдить своими смартфонами 5G такого оператора, как EE в Объединенном Королевстве. Не обязательно. Для того, чтобы можно было начать массовый выпуск смартфонов 5G, инженерам придется немало повозиться с миниатюризацией и оптимизацией работы радио фронтэнда. Тем не менее, нет сомнений, что на MWC наc ожидают интересные новости по части 5G.

По материалам: cnet.com

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