Телеком: CES2019: D-Link показывает роутер 5G

08.01.2019, MForum.ru

Роутер D-Link 5G NR Enchanced Gataway DWR-2010 предназначен для использования в домохозяйствах. В продажу он поступит во второй половине 2019 года.

Роутер предназначен для использования в сетях 5G NR и впервые показан на CES2019.

Компания обещает поддержку пиковых скоростей до 2.8 Гбит/c (точнее заявляется, что роутер обеспечит поддержку в 40 раз больших скоростей, нежели чем средняя скорость скачивания в сетях фиксированного доступа в США, которая составляет порядка 70 Мбит/c).

Основные характеристики:

Чипсет Qualcomm SDX55 (пока что недоступен на рынке, как ожидается, это модификация чипсета X50), отвечающий спецификациям 5G NR NSA 3GPP Rel.15

Поддержка диапазонов ниже 6 ГГц или миллиметровых

5 портов ethernet: 1 порт 2.6 Гбит/c LAN, 3 порта 1 Гбит/c LAN, 1 порт 1 гбит/c WAN/LAN

Двухдиапазонный AC2600 Wi-Fi (800 + 1732 Мбит/c) с поддержкой MU-MIMO

Четыре внешние антенны для работы с сетями LTE/5G NR

Поддержка D-Link Wi-Fi Mesh

Поддержка VoLTE

Автоматический апгрейд ПО и удаленного управления (TR-069)

Симпатичное устройство, но вряд ли оно будет интересно тем, у кого есть фиксированный интернет доступ. Причина в том, что пока что мобильные данные в сети 5G - это не дорого, а очень дорого. Например, AT&T предлагает всего 15 ГБ за $70 в месяц.

По материалам: us.dlink.com; cnet.com

Кто и где в 5G - смотрите на MForum.ru

Ранние устройства 5G

+

теги: пятое поколение 5G D-Link CES CES2019