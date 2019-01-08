Телеком: CES2019: D-Link показывает роутер 5G

MForum.ru
08.01.2019,
Роутер D-Link 5G NR Enchanced Gataway DWR-2010 предназначен для использования в домохозяйствах. В продажу он поступит во второй половине 2019 года.
Роутер предназначен для использования в сетях 5G NR и впервые показан на CES2019.
Компания обещает поддержку пиковых скоростей до 2.8 Гбит/c (точнее заявляется, что роутер обеспечит поддержку в 40 раз больших скоростей, нежели чем средняя скорость скачивания в сетях фиксированного доступа в США, которая составляет порядка 70 Мбит/c).
Основные характеристики:
Симпатичное устройство, но вряд ли оно будет интересно тем, у кого есть фиксированный интернет доступ. Причина в том, что пока что мобильные данные в сети 5G - это не дорого, а очень дорого. Например, AT&T предлагает всего 15 ГБ за $70 в месяц.
По материалам: us.dlink.com; cnet.com
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теги: пятое поколение 5G D-Link CES CES2019
© Алексей Бойко,
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