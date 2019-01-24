Телеком: Huawei представил чипы и устройства 5G

MForum.ru

Телеком: Huawei представил чипы и устройства 5G

24.01.2019, MForum.ru

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Не дожидаясь MWC2019, Huawei анонсировала новинки 5G на брифинге в Пекине. Это специальный чип для базовых станций - Huawei Tiangang и модем 5G для смартфонов. На MWC2019 в Барселоне Huawei обещала представить свой первый смартфон 5G (по слухам это будет складной аппарат с дисплеем 8” AMOLED на базе процессора Kirin 990 7 нм и модема Balong 5000).

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Чипсет Tianguang

Чип Tianguang предназначен для того, чтобы обеспечивать работу базовых станций в сетях 5G. Компания заявляет о 30 выигранных контрактах на поставку решений 5G и поставку более 25 тысяч базовых станций 5G в различные страны. Это происходит несмотря на противодействие, оказываемые США и давление со стороны США на союзные страны.

Чип может поддерживать интеграцию активных усилителей мощности и пассивных антенных решеток, чтобы создавать компактные антенны. По заявлениям Huawei, чип обеспечивает в 2.5 раза большую вычислительную мощность, нежели чем предыдущие модели. Используя новейшие алгоритмы и технологию формирования многолучевой диаграммы направленности, одна микросхема способна управлять до 64 независимых каналов. Чип также поддерживает блоки частот вплоть до 200 МГц в высокочастотных диапазонах, что позволит развертывать сети с высокой пропускной способностью.

В чипе также улучшена работа с активными цифровыми антеннами, в частности, можно создавать антенны на 50% более компактные, на 23% легче и со сниженным на 21% энергопотреблением.

По заявлениям Huawei, установка и запуск в работу базовой станции 5G могут осуществляться примерно вдвое быстрее, нежели чем базы 4G/LTE.

Модем 5G

Ричард Ю (Richard Yu), возглавляющий Huawei Consumer BG, представил чип многорежимного модема Balong 5000 для терминалов 5G и ряд коммерческих устройств на его основе. 

Одночиповый модем Balong 5G

Одночиповый модем Balong 5G. Фото пресс-службы Huawei

 

Модемный чип поддерживает стандарты 3GPP 5G NR, как для режима NSA, так и для режима SA, а также предыдущие стандарты мобильной связи (2G, 3G, LTE). Модем может работать с диапазонами частот TDD и FDD, поддерживая полосу вплоть до 200 МГц, а также стандарт V2X, предназначенный для использования в подключенных автомобилях.

По заявлению Ю, чип Balong 5000 обеспечивает лучшую производительность, чем продукты конкурентов, включая Qualcomm Snapdragon X50, в частности, обеспечивая возможность работы с удвоенными пиковыми скоростями передачи данных за счет поддержки более широкой полосы частот. В частности, чип Balong 5000 может обеспечивать пиковые скорости вплоть до 4.6 Гбит/c в диапазонах частот ниже 6 ГГц и 6.5 Гбит/c в миллиметровом диапазоне частот.

Huawei показал такие устройства на базе нового чипа, как домашний роутер Huawei 5G CPE Pro, который также поддерживает стандарт Wi-Fi 6. Это устройство показало скорости до 3.2 Гбит/c в тестовой сети 5G, и может выдавать вплоть до 4.8 Гбит/c за счет Wi-Fi 6. Девайс поддерживает протоколы Huawei HiLink, предназначенные для работы с устройствами "умного дома".

 

домашний роутер Huawei 5G CPE Pro

Источник фото: youtube.com

 

Компания Huawei подтвердила, что в 2018 году поставила на мировой рынок 200 млн смартфонов, что на 47 млн больше, чем 153 млн в 2017 году. Доходы от деятельности потребительского подразделения выросли примерно на 50% до $52 млрд, что объясняется смещением спроса в сторону премиальных устройств.

По материалам: huawei.comhuawei.com.

Ударное заявление компании Huawei. Чип модема симпатичный, компактный. Радиомодуль не показали, но учитывая, что все поместилось в гибкий смартфон, его размеры невелики.

Неприятная новость для Qualcomm. Этой американской компании удалось на первом этапе продать свою платформу для мобильных устройств 5G почти трем десяткам OEM, но в Huawei всерьез настроены бороться за лидерство на этом рынке и своевременно выставляют интересное предложение. Можно не сомневаться в том, что экосистема абонентских устройств 5G в 2019 году будет формироваться быстро, а флагманские устройства окажутся весьма привлекательными.

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теги: пятое поколение Huawei Balong 5000 5G Tianguang

© Алексей Бойко, MForum.ru

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