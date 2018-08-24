UPD: Как в ряде стран Huawei отлучают от 5G

17.02.2019, MForum.ru

Правительства и операторы ряда стран поддержали призывы, исходящие из США, - не допускать использования решений Huawei для построения сетей 5G и другой критической телекоммуникационной инфраструктуры.

Австралия

2018.08.24 Правительство Австралии запретило привлекать китайских вендоров телеком-оборудования Huawei и ZTE к развертыванию в стране инфраструктуры сетей мобильной связи и ШПД "по соображениям национальной безопасности". В официальном заявлении правительства страны не упоминаются какие-либо конкретные компании, но в Huawei уже заявили, что запрет нацелен именно на китайских поставщиков.

Германия

2019.01 В Германии пытаются модифицировать критерии допуска к аукциону 5G или законодательство в целом с тем, чтобы не допустить китайских вендоров с их решениями 5G и другими критическими решениями на рынок страны.

Тем не менее в 2018 году местный регулятор приветствовал открытие Huawei лаборатории по безопасности информации, которая позволит регуляторам убедиться в безопасности решений компании, анализируя исходные коды ПО.

2018.12 Deutsche Telekom, крупнейший оператор мобильной связи Европы, в декабре 2018 года заявил, что начинает исследование решений четырех основных поставщиков компании, одним из которых выступает Huawei. Аналитики уверены, что основной побудительный мотив для компании - желание получить разрешение США на сделку по покупке дочерней компанией T-Mobile US такого оператора, как Sprint за $26 млрд.

2018.11.16 Чиновники Германии сообщили представителям СМИ о растущих опасениях в отношении участия китайских вендоров решений инфраструктуры в развертывании сетей 5G в Европе. Декларируемая причина опасений - возможный риск для национальной безопасности страны. Тем не менее пока что двери для Huawei и Германии остаются открытыми.

Канада

2018.12.06 По запросу властей США в Канаде задержана Мэн Ваньчжоу, финансовый директор Huawei, в США ее обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана. Задержание члена семьи учредителя Huawei показывает, что конфликт между сторонами конфликта активно эскалируется, комментирует профессор политических наук T.J.Pempel из Калифорнийского Университета. Позденее г-жу Ваньчжоу отпустили под залог $7.5 млн.

2018.10.13 Два влиятельных члена комитета по разведке Сената США направили письмо в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Суть послания в том, что канадцам стоило бы запретить закупку телекоммуникационного оборудования у компании Huawei, по крайней мере, оборудования для развертывания сетей 5G. Такую рекомендацию авторы послания связывают с рисками безопасности, с которыми может столкнуться Канада в случае, если на канадских сетях 5G будет использоваться оборудование китайской компании. Эскалировать давление на самый высокий уровень в США решили после того, как в сентябре 2018 года один из руководителей направления кибербезопасности Канады, Scott Jones отверг идею запрета на использование оборудования Huawei, ссылаясь на то, что службы безопасности Канады способны справиться с любыми связанными рисками. Теперь в письме впрямую ставится под вопрос способность этих служб решить проблему - "мы сомневаемся в достаточности мер безопасности, которые принимаются в Канаде с учетом фактов, которые известны США и ее союзникам в отношении Huawei".

Новая Зеландия

2018.11.28 Регулятор Новой Зеландии закрывает двери перед Huawei 5G. Новозеландское разведывательное агентство отказало оператору Spark в его запросе на возможность использования оборудования 5G производства Huawei, со ссылкой на соображения национальной безопасности. Huawei, в свою очередь, выразил готовность сотрудничать с любыми организациями с тем, чтобы найти возможности взаимодействия, устраивающие стороны, а также напомнил, что компания подписала уже 20 контрактов на поставку решений 5G с операторами в разных странах.

Норвегия

2019.01.09 В Норвегии рассматривают вопрос о том, стоит ли исключать Huawei из строительства своей инфраструктуры 5G, заявил министр юстиции 9 января. Контролируемый государством оператор Telenor, который обслуживает 173 миллиона абонентов в восьми странах Европы и Азии, подписал свой первый крупный контракт с Huawei в 2009 году, что помогло китайской компании проложить путь в Европу. На текущий момент и Telenor и Telia используют оборудование 4G Huawei в Норвегии и проводят испытания оборудования китайской компании в своих экспериментальных сетях 5G.

Евросоюз

В декабре 2018 года вице-президент Европейской комиссии по цифровым технологиям Андрус Ансип заявил о том, что китайские технологические предприятия, включая Huawei, представляют угрозу производительности и безопасности всего Евросоюза. "Должны ли мы беспокоиться по поводу Huawei и других китайских предприятий? Да, мы должны беспокоиться, поскольку они ввели правила, согласно которым ИТ-предприятия должны сотрудничать с разведкой. Речь же идет об обязательных задних дверях, против которых я все время выступал", - сказал вице-президент комиссии.

Объединенное Королевство

2019.01 Huawei обязалась потратить $2 млрд в рамках "усилий по решению проблем безопасности" после того, кака британское правительство выпустило отчет, где отмечались технические и другие проблемы, которые формируют риски безопасности для телекоммуникационных сетей. К этому Huawei подтолкнул выход из переговоров с компанией высокопоставленного чиновника Объединенного Королевства из-за предполагаемой неспособности Huawei устранить дыры в безопасности ее продуктов.

2018.12.25 Оборудование Huawei уберут из ядра сети экстренной связи UK. Телекоммуникационное оборудование Huawei Technologies Co. будет удалено из ядра сети, которую используют в UK полиция и другие службы быстрого реагирования. Полная замена решения Huawei для ядра сети займет до четырех лет, причем затраты на замену придется взять на себя компании BT. В Huawei заявили, что работают с BT уже 15 лет, и что в BT всегда старалась использовать оборудование различных поставщиков для формирования различных слоев сети. В BT отметили, что несмотря на данное решение, китайская компания останется одним из важнейших поставщиков решений.

2018.10.15 Адмирал лорд Вест, ранее служивший в правительстве Гордона Брауна в качестве министра по безопасности, рекомендовал правительству создать подразделение, которое бы докладывало непосредственно премьеру итоги мониторинга рисков, связанных с китайским оборудованием 5G.

Польша

2019.01 В Польше задержали менеджера компании Huawei по подозрению в шпионаже и проведении обысков в офисах Huawei и в компании Orange Polska.

2018.12.16 Германская T-Mobile Poland запустила сеть 5G в Польше на базе решения Huawei.

США

2019.01.17 Федеральная прокуратура начала уголовное расследование в отношении Huawei Technologies по-подозрению в краже коммерческих секретов у американских деловых партнеров. Соответствующий иск подавался в суд США еще в 2014 году, но прокуратура почему-то заинтересовалась темой только сейчас. Следует признать, что на первый взгляд, иск был выдвинут практически на пустом месте и выглядел несерьезно. Впрочем, суд тогда наложил на Huawei штраф в $4.8 млрд. Так что и сейчас последствия для китайской компании могут оказаться вполне серьезными.

2019.01.12 Исследовательскому подразделению Huawei в Силиконовой долине запретили экспортировать материнской компании в Китай свои разработки.

2018.10 В США принят закон, запрещающий госучреждениям использовать оборудование, поставляемое китайскими поставщиками, если такое оборудование будет существенным или важным компонентом системы. Такой информацией делится mobileworldlive.com.

2018.10 В США сейчас включают Huawei в топ компаний, представляющих опасность с точки зрения активностей в области киберразведки. В частности, по мнению американских специалистов, применение оборудования 5G этой компании может представлять опасность удаленного шпионажа, вредоносной модификации или воровства информации или даже дистанционного отключения тех или иных систем.

2018.10.09 Задержку с запуском 5G в США обещает Huawei в случае, если регуляторы США не пересмотрят свой запрет операторам покупать оборудование 5G у китайских вендоров из соображений национальной безопасности.

2018.04 В апреле 2018 года в США приняли запрет на закупки оборудования Huawei и ZTE для нужд правительственных учреждений.

2018 США официально информировали союзников о том, что сетевое оборудование компании может содержать бэкдоры, которые позволяют осуществлять кибершпионаж в интересах правительства Китая.

Франция

2018 Оператор Orange заявил о том, что не планирует обращаться к Huawei за помощью в создании сети 5G, ссылаясь на проблемы с безопасностью, на которые указывают представители властных структур Франции. Orange и ранее не закупала решения Huawei для рынка Франции, но приобретала их для развертывания сетей в ряде других стран. Вполне возможно, что она продолжит это делать в странах, которые не присоединятся к политике ограничений в отношении Huawei.

Чехия

2019.01.17 Регулятор Чехии в области кибербезопасности в декабре 2019 предупредил телеком-операторов о рисках использования ПО и решений китайских телеком-вендоров Huawei и ZTE. Корпорация CETIN, провайдер инфраструктуры, принадлежащей финансовой группе PPF, подписал MoU с Huawei о кооперации в области 5G.

Япония

2018.09.03 Япония может стать очередной страной вслед за США и Австралией, которая запретит операторам внедрять оборудование Huawei и ZTE из соображений национальной безопасности и противодействия шпионажу. Пока что окончательного решения нет, но начались исследования, цель которых - определить какое дополнительное регулирование необходимо для сокращения рисков безопасности при использовании сетевого оборудования китайских компаний.

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