Инфраструктура: Следом за Австралией и США, Япония склоняется к запрету китайского телеком-оборудования

03.09.2018, MForum.ru

Япония может стать очередной страной вслед за США и Австралией, которая запретит операторам внедрять оборудование Huawei и ZTE из соображений национальной безопасности и противодействия шпионажу.

Пока что окончательного решения нет, но начались исследования, цель которых - определить какое дополнительное регулирование необходимо для сокращения рисков безопасности при использовании сетевого оборудования китайских компаний. Подробнее: mobileworldlive.com.

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теги: запрет на китайское торговые войны протекционизм

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