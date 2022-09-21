Розница: МегаФон рассказывает о повышенном спросе на детские умные часы

MForum.ru
21.09.2022,
Действительно, накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в рознице Мегафона выросли в 6 раз! Так родители реагируют на запрет использования в школе мобильных телефонов.
Пик спроса пришелся на 31 августа и 1 сентября - в эти дни продажи выросли в 7 раз, а средний чек - на 15%.
В итоге в конце августа и начале сентября интерес к смарт-часам для детей оказался выше, чем к смартфонам, продажи которых выросли на 10%.
Среди лидеров продаж МегаФон называет такие бренды как Elari, Jet, Aimoto и Huawei. Основным драйвером роста стали детские часы с поддержкой 4G: ElarI FMK Go 4G, Jet Kid Vision 4G и Aimoto IQ 4G. Такие устройства позволяют родителям не только отслеживать местонахождение ребенка, но также общаться с ним по голосовой и видеосвязи.
Если говорить о цветах, то чаще всего покупали устройства желтого или розового цвета - на них пришлось 62% продаж.
Наиболее востребованными детские смарт-часы оказались в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.
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теги: телеком МегаФон розница смарт-часы детские
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