5G: В Швеции запретили закупать оборудование 5G у Huawei и ZTE

MForum.ru
21.10.2020,
Телеком-регуляторы Швеции назвали компании, которые будут допущены к участию в аукционе по продаже частот 5G. Но куда интереснее то, что одновременно было объявлено о запрете закупки у Huawei и ZTE решений 5G для использования в сетях, работающих в диапазонах 2.3 ГГц и 3.5 ГГц. Кроме того, если оператор собирается использовать для развертывания сетей 5G в этих диапазонах ранее закупленное оборудование Huawei и ZTE, то использование этих решений должно быть прекращено не позднее 1 января 2025 года.
Запрет с поименным указанием на ZTE и Huawei относится к решениям, используемым для поддержки различных существенных процессов, то есть ядра сети, сети RAN, сетей передачи данных, а также оказания услуг и обслуживания.
Такое решение объясняют соображениями национальной безопасности и правилами, принятыми в начале 2020 года. Они обязывают всех обладателей лицензий предпринимать все необходимые шаги, чтобы сети связи не подвергали угрозе безопасность страны. Все по-европейски прилично, кто же станет возражать против безопасности? И еще один ориентир для других европейских стран, рынок Европы для китайских телеком-вендоров съеживается, как шагреневая кожа.
Продажа частот под 5G в Швеции должна была пройти в начале 2020 года, но была отложена. Теперь проведение аукциона запланировано на 10 ноября. Прежде других будут реализованы частоты в полосе 3.5 ГГц, простите российские операторы за очередную "соль на рану".
Решение не произвело на рынке существенного эффекта, операторы Швеции наверняка его ожидали и успели подготовиться к сценарию отказа от решений Huawei.
Летом 2020 года Telia запустила услуги 5G в диапазоне 700 МГц с использованием оборудования Ericsson. Сообщалось также о запуске сети 5G оператором Tele2 на базе Ericsson. 3 сообщал о запуске 5G в диапазоне n38.
Болезненным решение регулятора может оказаться для Net4Mobility которая в первых рядах, еще более 10 лет тому назад, отказалась от решений Ericsson в пользу решений Huawei. Теперь, вероятно, придется заплатить за недальновидное решение.
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теги: 5G пятое поколение проблемы регулирование запрет Huawei ZTE
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