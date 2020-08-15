5G: Индия готовится нанести удар по 5G Huawei и ZTE

15.08.2020, MForum.ru

Индийскому регулятору рекомендуют потребовать от операторов не использовать оборудование китайских вендоров даже в испытаниях 5G по соображениям национальной безопасности.

По данным Bloomberg, Министерство связи Индии намерено возобновить выдачу разрешений на испытания 5G, но при этом будет запрещено использовать оборудование Huawei или ZTE.

Заявки на проведения пилотных испытаний операторы уже подали, в том числе, Bharti Airtel, Vodafon Idea, а также Reliance Jio. Процесс выдачи разрешений затормозился мерами по самоизоляции в связи с пандемией Covid-19.

В январе 2020 года министр связи Индии Рави Шанкар Прасад (Ravi Shankar Prasad) разрешил всем поставщикам принимать участие в испытаниях, несмотря на давление США с требованием исключить тех вендоров, которых в этой стране считают угрозой безопасности.

Однако за прошедшие полгода отношения между Индией и Китаем продолжали портится и последствия этого сейчас сказываются на телекоме.

Ранее Индия уже ввела новые правила для инвестиций из соседних стран, которые были нацелены на Китай.

В июне 2020 года в Индии отменили тендер на поставку комплекта 4G/LTE для государственной компании BSNL "для доработки правил", предпринятой, скорее всего, чтобы исключить возможности для закупки решений ZTE и Huawei.

Запрет на участие в пилотных проектах 5G не сулит ничего хорошего для вендоров, которые хотели бы поставлять решения 5G операторам Индии, после того, когда им наконец выделят частоты, что произошло бы и раньше, если бы не сложившиеся экономические условия.

Можно вспомнить, что Индия также принимает жесткие меры в отношении множества китайских мобильных приложений, включая запрет на WeChat и TikTok.

--

telegram ; facebook - подключайтесь

теги: регулирование 5G пятое поколение конфликты Huawei ZTE Индия