Китай предупредил Германию о мерах, которые могут последовать в ответ на запрет решений 5G Huawei

16.12.2019, MForum.ru

Как сообщает MobileWorldLive со ссылкой на Bloomberg, посол Китая в Германия пригрозил "ответными мерами" в случае, если в Германии решат запретить Huawei участвовать в развертывании сетей 5G.

В свойственной китайцам сдержанной манере, посол Wu Ken (У Кен) заявил на мероприятии в Хандельсблатте, что если Германия примет решение, которое приведет к исключению Huawei из числа поставщиков решений 5G, наступят последствия и что правительство Китая не будет бездействовать.

Какие именно действия могут быть предприняты пока что неясны, однако У упомянул, что около четверти из 28 миллионов автомобилей, продаваемых в Китае ежегодно, производится немецкими компаниями. Представьте себе, что вдруг будет объявлено, что эти автомобиле "более не безопасны" только на том основании, что китайские производители могут выпускать их собственными силами. Это было бы "чистым протекционизмом", - отметил посол.

Возможности допуска Huawei к развертыванию 5G в Германии продолжают подвергаться сомнениям, по мере того, как некоторое число членов правительства все более активно выступают против такого запуска.

До недавнего времени считалось, что Huawei сможет поставлять решения 5G в Германию, особенно после того, как в октябре 2019 года канцлер Ангела Меркель поддержала предложенную "систему безопасности", тогда же наметились намерения не вводить какой-то запрет сверху ни на одного из поставщиков. Но теперь г-жа Меркель столкнулась с оппозицией, а ее политика оспаривается в правительстве, которые предлагают ввести запрет на работу с ненадежными поставщиками решений 5G (и все понимают, кто тут же окажется в "расстрельном списке").

Правительство Меркель вскоре должно рассмотреть предложенный законопроект, что и побудило посла Китая к действиям.

Источник: MobileWorldlive.com

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теги: Huawei проблемы конфликты