Китай предупредил Германию о мерах, которые могут последовать в ответ на запрет решений 5G Huawei

MForum.ru
16.12.2019,
Как сообщает MobileWorldLive со ссылкой на Bloomberg, посол Китая в Германия пригрозил "ответными мерами" в случае, если в Германии решат запретить Huawei участвовать в развертывании сетей 5G.
В свойственной китайцам сдержанной манере, посол Wu Ken (У Кен) заявил на мероприятии в Хандельсблатте, что если Германия примет решение, которое приведет к исключению Huawei из числа поставщиков решений 5G, наступят последствия и что правительство Китая не будет бездействовать.
Какие именно действия могут быть предприняты пока что неясны, однако У упомянул, что около четверти из 28 миллионов автомобилей, продаваемых в Китае ежегодно, производится немецкими компаниями. Представьте себе, что вдруг будет объявлено, что эти автомобиле "более не безопасны" только на том основании, что китайские производители могут выпускать их собственными силами. Это было бы "чистым протекционизмом", - отметил посол.
Возможности допуска Huawei к развертыванию 5G в Германии продолжают подвергаться сомнениям, по мере того, как некоторое число членов правительства все более активно выступают против такого запуска.
До недавнего времени считалось, что Huawei сможет поставлять решения 5G в Германию, особенно после того, как в октябре 2019 года канцлер Ангела Меркель поддержала предложенную "систему безопасности", тогда же наметились намерения не вводить какой-то запрет сверху ни на одного из поставщиков. Но теперь г-жа Меркель столкнулась с оппозицией, а ее политика оспаривается в правительстве, которые предлагают ввести запрет на работу с ненадежными поставщиками решений 5G (и все понимают, кто тут же окажется в "расстрельном списке").
Правительство Меркель вскоре должно рассмотреть предложенный законопроект, что и побудило посла Китая к действиям.
Источник: MobileWorldlive.com
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: Huawei проблемы конфликты
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
05.12. [Новости компаний] Телеком: Как стартует 5G в Китае - что сегодня, чего ждем в 2020 году / MForum.ru
20.10. [Новости компаний] Вендоры решений 5G / MForum.ru
20.10. [Новости компаний] Новости 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
17.10. [Новости компаний] Телеком: Интервью. Александр Чемерис, Fairwaves об SDR, RAN и OpenRAN / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 10s Pro – первый смартфон на базе Snapdragon 865 / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X30 и X30 Pro с поддержкой 5G представлены официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Это интересно: Xiaomi Mi Mix Alpha привезут в Россию / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A51 оснастили Quad-камерой> / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Samsung Galaxy A71 / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Vivo U20 8 Гб ОЗУ дебютирует в Индии за 17 990 рупий / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Для Realme Buds Air подтверждена беспроводная зарядка / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Nokia C1 на Android Go Edition / MForum.ru
11.12. [Общество] Анонсы: iPhone 4 назван важнейшем гаджетом десятилетия / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: Huawei P40 Pro получит графеновую батарею / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade 20 Smart – смартфон с АКБ 5000 мАч и тройной камерой / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.3 представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 SE – лайт-версия на Kirin 810 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 5G – 5G-смартфон со сдвоенной фронтальной камерой / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Motorola One Hyper представлен официально / MForum.ru
03.12. [Новинки] Слухи: Strike F10 и Strike F30 – «звонилки» от BQ / MForum.ru
03.12. [Новинки] Слухи: Motorola One Hyper – первый смартфон Motorola с выдвижной камерой / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Раскладной Nokia 2720 Flip доступен для предзаказа в России / MForum.ru