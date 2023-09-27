Оборудование: Шведский регулятор не пускает оборудование Ericsson в Россию

27.09.2023, MForum.ru

Об этом стало известно из решения суда по иску сотового оператора Tele2 к ООО Сател ТВК (поставщика оборудования Ericcsson), об этом рассказывает Анна Устинова, Ведомости. Юридический запрет не позволяет компании Ericsson AB поставлять свои решения не только ООО «Сател ТВК», но и любому другому покупателю, если конечной точкой использования оборудования будет РФ.

Tele2 «пролетела» с закупкой у Ericsson большой, 50 тысяч BS 5G ready партии оборудования, предназначенного для 27 российских регионов, включая Московскую область и Ленобласть. Соответствующий договор заключили в мае 2021 года. Ввезти успели хорошо, если половину, далее случилось то, что случилось. Ericsson дважды просила у шведского регулятора разрешения на выполнение обязательств перед российскими партнерами по ранее заключенным договорам, но добиться удалось только разрешения на предоставление услуг техподдержки до 31 декабря 2022 года. А в мае 2023 года пришел окончательный ответ - никаких поставок оборудования для российских покупателей.

Российский суд признал обязательства Ericsson по поставке утратившими силу.

Возможно, создан прецедент - требовать поставки оборудования не имеет смысла, а вот потребовать возврат аванса за неосуществленную поставку вполне возможно.

В целом, это решение суда означает, что проблемы для российских операторов сотовой связи усугубляются. Купить оборудование Ericsson для ремонта и, тем более, развития сети - практически невозможно, если мы говорим о массовых закупках. Заменить все оборудование Ericsson, например, на Huawei - дорого и сложно, вряд ли возможно в текущей ситуации.

Остается надеяться на два исхода - снятие санкций и восстановление возможностей закупок у Ericsson. Либо уповать на российское оборудование, которое вряд ли в обозримом будущем будет сравнимо с решениями глобальных вендоров по качеству, надежности, функциональности и цене. Операторы сейчас до какой-то степени - в тупике по части оборудования, скоро им потребуется очень много денег, чтобы решать накапливающиеся сейчас проблемы.

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теги: Ericsson проблемы оборудование санкции Tele2 МТС

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