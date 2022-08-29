Поставщики инфраструктуры: Ericsson уходит из России

29.08.2022, MForum.ru

Как сообщает КоммерсантЪ, до конца 2022 года из России уйдет компания Ericsson - основной поставщик решений LTE/5G в мире. О прекращении поставок решений в Россию Ericsson объявляла еще весной 2022 года.

На базе этого оборудования в России построены существенные сегменты 2G/4G (LTE) сетей МТС и Tele2. В целом долю оборудования Ericsson в России оценивают в 20% (остальное - это Huawei и Nokia, с крошечным долями ZTE и Samsung).

🔸 Ключевой вопрос - что будет с обслуживанием российских клиентов. Одна из версий, создание российского юрлица, в которое перейдут на работу сотрудники Ericsson, которые занимаются сервисным обслуживанием. Другой вариант - ценных сотрудников с высокой квалификацией разберут российские операторы.

🔸 Второй ключевой вопрос - что будет с комплектующими, необходимыми для ремонта базовых станций?

🔸 Третий - где брать оборудование на обновление и расширение сети - речь идет о потребности в десятки тысяч базовых станций в год.

🔸 Четвертый - не получится получать обновления ПО, в том числе, исправляющие критические уязвимости.

В отсутствие массово производимого российского оборудования сотовой связи LTE/5G, проблемы российских операторов выглядят очень серьезными, а перспективы - не слишком светлыми.

Можно ли предположить, что российские операторы могут пойти путем замены оборудования на сетях другими решениями?

Кто может выступить альтернативными поставщиками?

Samsung Electronics? ZTE? Индийские производители? Российские производители?!

Все эти версии пока что кажутся не слишком вероятными. Если зарубежные производители из Китая или Кореи в теории могли бы заменить конкурентное оборудование своим без дополнительной оплаты, в режиме swap, то индийским и российским производителям придется платить.

Пока что возможности производства необходимых объемов российского оборудования кажутся мне сомнительными. Не буду говорить о том, что качество сети, переведенной на российское оборудование, может оказаться недостаточно высоким. Просто потому, что еще нет опыта его масштабного внедрения. К этому стоит быть морально готовыми.

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теги: поставщики оборудования вендоры решения сотовой связи Ericsson проблемы санкции