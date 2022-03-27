Санкции: Ассоциация GSMA исключила МегаФон

27.03.2022, MForum.ru

Неприятная новость для МегаФон и российского телеком рынка в целом. Для России и без того было не характерным активное участие в деятельности международных институтов, гармонизирующих развитие современных технологий. Но были и исключения - телеком-операторы, которые с различной степенью активности участвовали в работе, например, ассоциации GSMA, объединяющей более тысячи операторов и вендоров всего мира.

МегаФон был членом GSMA, как и МТС, Билайн и Tele2, причем президента МТС Вячеслава Николаев и вовсе летом прошлого года избрали в Совет GSMA.

И вот внезапно МегаФон получил извещение об исключении из этой Ассоциации без разъяснения причин.

Кроме того, МегаФон исключен из "перечня роуминговых партнеров" - RPL. Сразу поясню - это НЕ означает, что МегаФон лишился всех роуминговых контрактов, и что телефоны с симками МегаФон не будут работать за рубежом.

Что действительно потеряно - это возможность активного пользования коллективной экспертизой мирового сообщества операторов, снижается оперативность получения важной для оператора информации, потерян доступ к маркетингово-аналитической информации Ассоциации, к той ее части, которая выпускается в режиме "для членов GSMA".

Поскольку в отношении других российских операторов аналогичных мер пока что предпринято не было, решение в отношении МегаФон связано, вероятнее всего, с санкциями в отношении Алишера Усманова.

В компании МегаФон намерены попробовать восстановить свой статус участника GSMA, считая исключение несправедливым актом. Не исключаю, что в GSMA действительно могут пересмотреть свое решение.

Проблемы с международным сотрудничеством возникли не только у МегаФон, можно вспомнить, что Vodafone в начале марта 2022 года приостановил партнерство с МТС, которое длилось почти 15 лет. В рамках этого партнерства МТС пользовалась экспертизой Vodafone в ряде ключевых проектов.

Этим список проблем российских операторов безусловно не исчерпывается, можно вспомнить и об уходе с российского рынка Ericsson и Nokia и финансовые маневры, которые экстренно предпринял Veon в последние недели (погашение кредитной линии ВТБ, погашение задолженности по еврооблигациям), и санкции США против Михаила Осеевского (Ростелеком), и ограничение возможностей компании Ростелеком привлекать средства за счет внешних размещений.

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теги: санкции МегаФон