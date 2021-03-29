IP | Мнения: Huawei - компании уже непросто, но свет в конце тоннеля пока не наблюдается

29.03.2021, MForum.ru

Такое мнение высказывает Richard Windsor в колонке для читателей StrandConsult. А я подготовил для вас краткий пересказ его тезисов.

Nick Fewings on Unsplash

В Huawei сейчас пытаются развивать несколько направлений, чтобы снизить влияние жестких американских санкций, например, решения для рыбных ферм и шахт. Но главные надежды в компании возлагают на свои патенты. Возможно, напрасно.

В частности, Huawei уже попыталась подать два патентных иска против Verizon, обвиняя этого оператора в нарушении 12 патентов Huawei в области видеосвязи и компьютерных сетей. Также в планах вендора задействовать стек своих патентов 5G в отношении производителей телефонов, требуя с каждого из них до 0.5% от оптовой цены аппарата (но не более $2.5 с каждого проданного смартфона). Основанием для этого, по мнению Huawei является то, что у этой компании более 3 тысяч патентных семейств в области 5G, что в совокупности соответствует 100 тысячам патентов, что больше, чем у кого-либо еще. Это действительно так, но это грандиозное количество не означает, что хотя бы какие-ли из этих патентов имеют существенную ценность для работы сетей 5G.

Кроме того, Huawei опубликовала документ, расхваливающий научно-исследовательские достижения компании. И если говорить о базовых станциях 5G, это вполне обоснованно. Но не потому, что у Huawei много патентов, а потому, что многие из тех, кто имел возможность тестировать или эксплуатировать радио Huawei, считают его лучшим в мире.

Не случайно Nokia сейчас реинвестирует практически все, что зарабатывает, а также то, что она экономит в рамках новой программы снижения затрат в R&D. У конкурентов китайских компаний появился шанс заменить решения Huawei за пределами Китая, но при этом нужно изрядно постараться, чтобы это не выглядело технологическим шагом назад.

Вернемся к патентам. Автор предлагает наглядную аналогию того, чем могут являться патенты Huawei. Чтобы пассажирский самолет выполнял свою функцию, то есть перевозку людей, ему требуются двигатели, элероны и крылья, а также сиденья и тележки для напитков. Очевидно, что IP для двигателей, элеронов и крыльев намного важнее, чем IP тележек или даже сидений. Т.к. самолет без тележек и сидений все же может летать и перевозить, а вот тележки ли сидения... Как ни странно, когда речь заходит о числе патентов, эти принципиальные различия почему-то редко учитываются.

5G как технология во многих отношениях весьма схожа с 4G, например, оба стандарта основаны на системе ортогонального кодирования сигнала. А это означает, что многие IP, разработаны еще для 4G и "покрывают" заодно и 5G. Между тем, по части патентов на 4G у Huawei и Samsung доля не слишком велика. В общем, можно вполне всерьез задаться вопросом, а не является ли это гигантское число патентов - 100 тысяч разработками деталей тележек или, в лучшем случае, сидений. Ведь двигатель и крылья были разработаны ранее, другими участниками рынка.

Есть и еще одно соображение. Несколько лет тому назад, Apple ожесточенно спорила с Qualcomm как раз по теме патентов, пока Apple внезапно не уступила и не согласилась оплатить роялти Qualcomm и вернуться к использованию ее чипов. Не стоит ли считать этот прецедент убедительным свидетельством в пользу того, что когда дело доходит до работающего продукта, Qualcomm (а также, вероятно, Ericsson и Nokia), имеют намного более сильные позиции в 5G, чем если судить по абсолютному количеству патентов. Но если это так, то Huawei будет весьма непросто добиться значимых выплат за патенты этой компании от производителей мобильных телефонов. (Это не касается Apple, с которой у Huawei еще в 2015 году подписана патентная лицензия. Но и в этом случае, причина скорее не в том, что в Apple очень ценят патенты Huawei, а в том, что Apple очень заинтересована в поддержании хороших отношений с правительством Китая. И, кстати, не исключено, что выплаты Apple в пользу Huawei не столь уж и велики).

В любом случае Huawei вряд ли сможет заменить упущенную выгоду от разгромленного США направления выпуска смартфонов и ограниченного США выпуска решений инфраструктуры доходами от патентов, а потому перспективы развития этой китайской компании на сегодня выглядят ограниченными. Рыночные позиции, освобожденные от Huawei в США, ее странах-сателлитах и в Европе, стремительно занимают Nokia, Xiaomi, Oppo, Vivo и Samsung.

Источник: strandconsult.dk

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