Отечественное оборудование: МТС усиливает Иртею кадрами Сколтеха

21.11.2023, MForum.ru

Интересную информацию узнали Никита Королев и Тимофей Корнев, КоммерсантЪ.

Если кратко, то речь вот о чем. Как известно, в Сколтех была проведена разработка решений Open RAN 5G и шла разработка решения 4G с планами завершения к весне 2024 года. В какой-то момент стало ясно, что финансов Сколтех не хватит на софинансирование проекта разработки и производства решения.

В итоге, руководитель команды разработчиков проектов сотовой связи Сколтеха Дмитрий Лаконцев оказался новым генеральным директором Иртеи, дочки МТС, которая основательно продвинулась в подготовке к выпуску базовых станций.

Сейчас идет и процесс вливания в МТС экс-сотрудников Сколтеха, которые обладают ключевыми компетенциями в разработке оборудования базовых станций. А вот интеллектуальные права на ранее проведенные этим коллективном разработки остаются за Сколтехом. Вероятный сценарий развития событий - МТС постарается выкупить эти интеллектуальные права у Сколтеха. Если, конечно, цена вопроса будет признана адекватной.

В любом случае, заполучить костяк команды разработчиков с опытом практической разработки решения Open RAN 5G, это большая удача для МТС.

Проект Иртеи и до сих пор развивался вполне удачно. Но теперь у него еще больше шансов завершиться практическим результатом.

Вопрос, на который у меня нет ответа, это будет ли Иртея вести разработку на основе подхода Open RAN, или ограничится проприетарным подходом. Первое - более рискованный вариант развития, но, в перспективе, интересный. Второй - более понятный, но тогда Иртее придется напрямую конкурировать с КНС-Групп (Yadro). У МТС, конечно, достаточно велика и собственная потребность в решениях инфраструктуры, но в долгосрочной перспективе лучших результатов добьется вендор, который будет поставлять решения больше, чем одному оператору.

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теги: Сколтех МТС Иртея отечественное оборудование

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