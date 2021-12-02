Тренды: China Mobile заявила о поддержке OpenRAN

MForum.ru
02.12.2021,
Главный научный сотрудник China Mobile по беспроводным технологиям Чи-Линь И во время симпозиума OpenRAN заявил: "Мы уверены, что в долгосрочной перспективе это позволит создать всю экосистему с меньшими затратами и более высокой эффективностью. Мы уверены, что благодаря большему разнообразию и гибкости сможем добиться более высокого уровня безопасности и сможем быстрее внедрять инновации".
Это, собственно, классические лозунги, под которыми пропагандируется Open RAN. Реальной практикой это пока что не подтверждено, не зря и китаец говорит о "долгосрочной перспективе". Тем не менее, телеком-издания активно ухватились за это высказывание и сделали из него чуть ли не новость дня.
Реальность такова, что хотя Nokia и, в меньшей степени, Ericsson и говорят о том, что являются приверженцами идей OpenRAN, очевидно, что возможный дрейф к OpenRAN - это серьезный удар по их бизнесу. Упрощенно, OpenRAN это о повышении уровня конкуренции, что обычно ведет к снижению цен и доходов участников рынка. Но это теоретически.
Интересен геополитический аспект проблемы. OpenRAN выгоден, прежде всего, США и союзникам "островного альянса", у которых нет собственных вендоров решений инфраструктуры. Казалось бы, китайским операторам, у которых есть выбор, минимум, из двух поставщиков, одним из которых является такая передовая компания, как Huawei, нет смысла поддерживать движ, инициированный американцами. С другой стороны, Чи-Линь И также является сопредседателем технического руководящего комитета Альянса O-RAN.
В общем, сейчас многое будет зависеть от первых экcпериментов с OpenRAN, от того, какой опыт они дадут операторам. И если это будет позитивный опыт, возможность реально сэкономить, то скорее всего, операторы потянутся в OpenRAN, независимо от географии своего расположения.
Для Huawei это может стать проблемой. Ведь в условиях, когда США сделали недоступными для этого вендора ряд международных рынков, переход, скажем, China Mobile 5G на Open RAN с последующими закупками каких-то частей решения, скажем, у Intel, Mavenir и других новых участников рынка производителей телеком-инфраструктуры, приведет к сокращению потоков доходов Huawei, который и без того расхлебывает последствия болезненных американских санкций.
В этой ситуации понятна позиция Huawei, которая пока что не делает каких-то шагов в пользу OpenRAN. Менее понятна позиция China Mobile и совсем уже не ясно, чью сторону займет правительство Китая. В частности, сможет ли China Mobile закупать решения OpenRAN, если власти Китая посчитают это нежелательным? Или тот факт, что Чи-Линь И выступил в поддержку идей OpenRAN это и есть скрытое одобрение этого подхода со стороны Китая, пусть и во вред интересам Huawei?
По материалам: telecoms.com
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теги: OpenRAN China Mobile Open RAN
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