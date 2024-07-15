Тренды: Германия уберет решения Huawei и ZTE из своих сетей 5G, но без спешки

MForum.ru

Тренды: Германия уберет решения Huawei и ZTE из своих сетей 5G, но без спешки

15.07.2024, MForum.ru

Типично для современной Европы – любые решения принимаются и выполняются очень медленно. Правительство Германии заключило соглашения с операторами сотовой связи страны об исключении использования оборудования китайских вендоров Huawei и ZTE в сетях 5G Германии, начиная с конца 2026 года.

На первом этапе, который продлится до конца 2026 года, германские операторы должны будут заменить все базовые станции и ПО ядра сети 5G.

К концу 2029 года операторы должны будут убрать со своих сетей также транспортные решения и даже антенны.

Как обычно, произнесены все обычные для последних лет ритуальные речи о защите данных граждан, компаний и государства, защите «нервной системы Германии», повышении независимости и устойчивости к кризисам. Но, как видим, все это будет тянуться годами - похоже, не так уж и велика китайская угроза, если замена оборудования не будет быстрой.

В свою очередь китайцы из Huawei также высказались в своем классическом стиле, напомнив, что компания является надежным, инновационным и безопасным поставщиком, который успешно работал на рынке Германии вот уже 20 лет и нет никаких конкретных доказательств тому, что ее решения несут в себе риски кибербезопасности.

Германия – одна из ряда европейских стран, которые до последнего времени сдерживалась от принятия жестких решений в отношении китайских телеком-вендоров, несмотря на ощутимое политическое давление со стороны США. Как видим, немцев додавили, хотя они и затянут отказ от китайского оборудования на годы. Между тем, за 5 лет в мире может много чего измениться.

По материалам Mobile World Live.

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теги: оценки и прогнозы рынок оборудования сотовой связи рынок решений сотовой связи Германия проблемы Huawei

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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