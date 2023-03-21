Микроэлектроника: Китай делает ставку на избранные компании

21.03.2023, MForum.ru

В Китае корректируют стратегию в области микроэлектроники, теперь здесь намерены сосредоточить господдержку на избранной группе компаний. Об этом рассказывает Financial Times.

Несколько китайских компаний, производящих чипы, получат упрощенный доступ к субсидиям и фундаментальным исследованиям, проводимым с поддержкой государства.

В марте в Китае, реагируя на ограничения со стороны США, обновили технологическую стратегию, создав новую научную комиссию КПК и обновив Министерство науки и технологий.

По данными источников газеты, в выигрыше от изменения госполитики окажутся такие производители микросхем как Semiconductor Manufacturing International (SMIC), Hua Hong Semiconductor и Huawei, а среди производителей производственного оборудования - Naura и Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China.

FT считает, что тем самым было "молчаливо признано", что предыдущая политика массового субсидирования полупроводниковой промышленности для наращивания внутреннего потенциала не была успешной и что ее применение не целесообразно в условиях ограничений, созданных США. В частности, Китай с 2006 года пытался создавать свое литографическое оборудование для производства микросхем, но результаты пока что далеки от желаемых.

"Доморощенная литография исследовалась и тестировалась учеными, а не инженерами-технологами", - комментирует неназванный газетой источник. "Это оборудование можно использовать только теоретически, и не один производитель микросхем никогда не осмелится поставить такую машину на своей фабрики".

Отраслевые эксперты по прежнему озабочены тем, насколько глубоко в китайском правительстве осознают проблемы отрасли. "Первый шаг может быть самым трудным - объяснить чиновникам реальное положение отрасли и наши потребности", - говорит руководитель одного из китайских производителей производственного оборудования: "Чиновники и инвесторы слышат новости, только если они хорошие..."

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теги: микроэлектроника

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