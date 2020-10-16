5G: Huawei возможно еще не потерял рынок Японии?

MForum.ru
16.10.2020,
Япония не будет запрещать китайским производителям поставлять в страну телекоммуникационное сетевое оборудование. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение японской газеты Yomiuri. Источник: telecoms.com.
Неожиданная информация. В Японии прекрасно понимают заинтересованность США в блокаде Huawei, да и сами не слишком стремятся к поддержке Китая.
Могу предположить, что в Японии выбрали позицию, похожую на европейскую. Не объявлять формальный запрет на поставки китайского оборудования, оставив принятие решений непосредственно операторам. Сомнительно, чтобы операторы продолжили покупать решения Huawei, даже при отсутствии прямого регуляторного запрета. Тем более, что в том же источнике говорится, что Япония примет меры в случае выявления каких-либо проблем с безопасностью в 5G. Какой бизнес рискнет покупать оборудование, над которым подвесили дамоклов меч?
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теги: 5G Япония Huawei пятое поколение
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